Incumplen con conocimientos y estándares éticos, directores responsables de obra; SI alista nuevo reglamento para profesionalizarlos

Debido a que no todos los Directores Responsables de Obra (DRO) cumplen con los conocimientos ni con estándares éticos a los que deben sujetarse, el gobierno del estado elabora una iniciativa de nuevo Reglamento de Profesionalización, informó Diego Corona Cremean, titular de la Secretaría de Infraestructura (SI).

Resaltó la importancia de los DRO, pues son fundamentales en el desarrollo de toda la obra, ya sea pública o privada, por lo que en el estado existe la Comisión de Asistencia Técnica, presidida por la SI e integrada por los colegios de arquitectos, ingenieros y capacitadores.

Dijo que la gobernadora ha instruido que se elabore una propuesta de nuevo reglamento de capacitación para los DRO, “porque efectivamente no todos cumplen con los conocimientos ni con los estándares éticos que se deben de cumplir en estas funciones”.

Por esta razón, convocó a la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que se sume a este trabajo, por la importancia del estado y de su patrimonio histórico.

Anotó que una vez terminado y aprobado por la Consejería Jurídica y la gobernadora, el documento será enviado al Congreso del estado para que los DRO y sus capacitaciones “cumplan con una normatividad y con una especialización requerida”.

El funcionario expuso esta situación en la sesión ordinaria del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda y Protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción (Consafran).

En entrevista, añadió que se considera que el reglamento vigente es obsoleto y que las dependencias que capacitan a los DRO y colegios, deben tener una normatividad más clara.

Agregó que este reglamento será emitido en los próximos meses y enviado al Poder Legislativo para que se apruebe, a efecto de que los DRO cumplan con una formación básica e indispensable.

“Porque su influencia y responsabilidad es básica en la realización de obra pública y privada”, dijo. Sin embargo, expuso que no se trata de un problema en particular “sino que es simple y sencillamente subir el estándar y que realmente la Ley de Obra Pública se cumpla, que no ocurre en todos los casos”.

Comentó que a veces un DRO, “desgraciadamente”, no cumple 100 por ciento su función encomendada. Abundó que ha habido algunos casos en los que la SI ha tenido que intervenir para corregir de manera inmediata; “es ahí donde el DRO no debe aceptar obras” que están fuera de los estándares.