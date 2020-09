Expertos reconocen desafíos para inhibir violencia política en razón de género ante vacíos legales

Ante los vacíos legales derivados de la reforma electoral en Tlaxcala, el desafío es la coordinación interinstitucional eficiente y eficaz, para atender e inhibir casos de violencia política en razón de género y para garantizar una mayor participación de las mujeres en procesos comiciales, reconocieron expertos.

En el conversatorio organizado por el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, transmitido a través de redes sociales, especialistas disertaron sobre la “Resolución SUP/JRC/0014/2020: Razones y Alcances”. ¿Qué decide el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) al emitir esta resolución?

Las y los participantes explicaron que dicha sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF ordenó al Congreso del estado de Nuevo León legislar y emitir cuanto antes la normatividad relacionada con paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género para cumplir con el mandato constitucional en la materia e instruyó notificar este fallo al resto de congresos estatales, tribunales y organismos electorales.

Al respecto, Erika Periañez Rodíguez, consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), puntualizó que en Tlaxcala no hay omisión legislativa al respecto, pues el 17 y 20 de agosto pasado fueron publicados los decretos sobre reformas legales en torno a esta temática y en materia de paridad.

Sin embargo, señaló que existen vacíos legales en la reforma electoral, como la observancia del principio constitucional en materia de paridad de género en la elección de representantes de comunidades indígenas ante los ayuntamientos, lo cual es un pendiente local, ya que no se tocó y es “muy complejo”. Por ello, el ITE tiene un mandato del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) para atenderlo.

Por otro lado, aunque se garantiza la paridad horizontal, vertical y por bloques de competitividad, “hay otro criterio constitucional en cuanto al deber de los ayuntamientos de ser integrados bajo el principio de paridad de género, de acuerdo al artículo 115, lo que también es un pendiente”.

Por ello “el gran reto es pasar de la paridad en la postulación a la integración”, propuesta que el ITE y otros organismos plantearon para la reforma, a fin de dar este paso y hacerla efectiva con la materialización del mandato constitucional.

Refirió que otro desafío es el de la coordinación interinstitucional eficiente y eficaz, a fin de atender e inhibir los casos de violencia política en razón de género, “porque las agresiones no son nuevas, sino en medida de la participación de mujeres se recrudecieron”.

Entre otras acciones, citó que en este momento el ITE construye los lineamientos que deberán observar los partidos políticos, las candidaturas, las colaciones y las postulaciones independientes para cumplir con este principio constitucional de paridad, así como de un reglamento específico que atienda las quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género.

Dijo que el Congreso local otorgó herramientas para afianzar la paridad en términos de la postulación, pero reconoció que ya estaba garantizado a través de decisiones jurisdiccionales, por ello insistió en que el salto cualitativo que debe haber es en la integración y que el ejercicio del cargo se desarrolle en un marco libre de agresiones.

“Es fundamental la coordinación interinstitucional del ITE, del TET y del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar, Atender y Erradicar la Violencia”, subrayó.

El reto del ITE –remarcó- es lograr una alta participación ciudadana y que las mujeres quieran ser candidatas, así como tener mecanismos para garantizarla, ya que su presencia en procesos electorales se recrudece. De las 60 presidencias municipales, nada más 10 por ciento son para el género femenino y no es producto de la casualidad, indicó.

Acentuó que existen avances en la representación de algunos cargos, pero los de mando “siguen siendo de muy difícil acceso, como los de presidencia de comunidad y en el caso de las 94 que se eligen por el sistema de usos y costumbres, donde es una lucha permear la visión de derechos”.

“Me ha tocado observar que en ese tipo de elecciones participan ejidatarios, personas mayores y otras, dentro de un sistema construido para que la mujer no pueda participar en esos espacios”, resaltó.

Mencionó que hubiera sido benéfico que en el Congreso local “nos pusiera las base para dar estos pasos; pero hay un área de oportunidad y se intentará construir consensos al interior del ITE en espera de que haya altura de miras”de los partidos políticos”.

Porque nadie se opone a estos temas, todo mundo dice, los acompañamos pero a la hora de la hora, como en el proceso electoral pasado, los lineamientos que preveían la acción afirmativa mandatada por el Tribunal para que mujeres encabezaran la lista de representación, fue impugnada por partidos”.

Por su parte, Juan Antonio Carrasco, secretario de estudio y cuenta del TET, advirtió una problemática al puntualizar que el objetivo principal de la sentencia es que hay una necesidad pública e imperiosa de atender los temas de género, de ahí que se tiene que resolver de la manera más rápida. “Se tiene que legislar ya, para lograr certeza mediante un marco jurídico completo, pues solo así la reforma será eficaz”.

Los Congresos –recalcó- deben tener cuidado de no admitir normas contrarias a la Constitución, pues “¿qué va a pasar cuando el ITE se enfrente a una ley frontalmente inconstitucional?, puede interpretar conforme a la Constitución, tratar de darle un sentido armónico, mientras el resto de normas lo permitan”.

Pero si no es así, en función de las reglas de control constitucional, se caería en la inaplicación, sin embargo en el caso de los órganos electorales no está permitido; por tanto, “es complicado para casos de medidas cautelares, por ejemplo; tendría que revisarse si pueden no aplicar la legislación para que no estén atados a un marco jurídico y no se afecte a las mujeres”.

Repasó que la resolución del TEPJF busca la tutela de principios de paridad, igualdad y no discriminación, así como prohibir y erradicar la violencia política por razón de género.

A su vez, Jacobo Domínguez Guduni, consultor internacional, subrayó que se debe dar seguimiento a estos asuntos, “porque no podemos regresar a aquella época de mayorías adormiladas; durante mucho tiempo los Congresos de los estados durmieron en materia de procuración de derechos”.

Anotó que la sociedad ahora es mucho más exigente y al mismo tiempo crece en sus demandas, por lo que requiere Congresos activos y de una serie de mecanismos jurisdiccionales que es necesario aplicar.

Agregó que hay un conjunto de mecanismos que los Congresos deben hacer valer y que se debe regresar la característica de federalista a los estados, como Tlaxcala, para que hagan valer sus derechos propios.

Asimismo, preguntó qué va a pasar si el órgano electoral local emite un acuerdo administrativo por el cual se niegue un derecho político a violentadores, pues sería impugnable porque no tiene jerarquía normativa. Advirtió que este tipo de “decisiones salomónicas abren más polémicas en lugar de resolver”.

Avizoró muchos elementos en la aplicación de normas, en las que el Tribunal tendrá que pronunciarse sobre resoluciones específicas, lo cual se puede ahorrar si la ley cumple con la jerarquía exigida, pues cualquier acuerdo que se tome puede afectar derechos. El especialista aseveró que políticamente “es lamentable que el Congreso de un estado no esté en favor de los derechos humanos”.