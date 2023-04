Eventuales de la Ssa señalan que la directora de Operación de Personal es “nefasta”, pero no marcharán para exigir su remoción

Descarta el Movimiento de Trabajadores de los Servicios de Salud (Motrasesa) sumarse a las manifestaciones que anunció la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir la remoción de Hilda Vázquez Sánchez, directora de Operación de Personal de la dependencia estatal encabezada por José Antonio Martínez García.

No obstante, el dirigente del primero, Miguel Ángel Uriarte Serrano, refirió que es una funcionaria “nefasta”, que recurrentemente intimida al personal eventual.

Así lo declaró a La Jornada de Oriente y especificó que no participarán porque temen ser usados como “carne de cañón” por el organismo sindical que encabeza Julio Alfredo García.

Cabe decir que este último llamó el miércoles a los empleados por contrato a unirse a la protesta. Sin embargo, Uriarte Serrano aseveró que los eventuales no marcharán puesto que nunca son tomados en cuenta por el SNTSA y temen que solo los quieran utilizar.

Abundó vía telefónica que el Motrasesa ha seguido la vía institucional y desde enero del presente año envió oficios para exigir la remoción de la directora, quien ha amagado con quitar contratos a los trabajadores temporales, pero a la fecha ni el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ni el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, han respondido a esa petición.

--

“Nefasto, horrible, nos grita nos amenaza, nos intimida, es una persona muy nefasta, la verdad. Por ejemplo, los compañeros Insabi cuando les firmaron el contrato les dijo que ella había logrado que tuvieran prestaciones, siendo que esos contratos federales ya vienen con prestaciones. Les había dicho que si se unían a nuestro movimiento ella se iba encargar de quitarles los contratos, que se iba a encargar de que ya no volvieran a la secretaría de Salud. A los compañeros de contratos estatales les dice que no deben estar con nosotros ¿por qué? porque si no ella les va a quitar el contrato”, aseveró Miguel Ángel Uriarte.

Abundó que es un secreto a voces que Hilda Vázquez era muy cercana al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y aunque este ya falleció, se presume que ahora es protegida de Julio Miguel Huerta Gómez, secretario de Gobernación en el estado de Puebla.

Cabe decir que en 2021 el SNTSA, cuando Patricia Parra Maldonado estaba como líder gremial, también realizó manifestaciones para solicitar la remoción de la funcionaria estatal, sin éxito alguno.

. . .

Por ese motivo, la nueva dirigencia sindical anuncio tres movilizaciones: para el 26 de abril, 1 de mayo y probablemente el 5 de ese mes.

A decir de Julio Alfredo García, se tomó la decisión de salir a las calles debido a que durante tres meses no se ha podido establecer una adecuada relación de trabajo con Hilda Vázquez, ya que aseguró no respeta los derechos laborales ni humanos.