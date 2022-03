Eric Fisher, nuevo head coach de Borregos Puebla

Los Borregos Puebla presentaron de manera oficial al estadounidense Eric Fisher como su nuevo Head Coach de cara a la temporada 2022 de la Liga Mayor en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

La efervescencia que ha causado la llegada del otrora entrenador del acérrimo rival de la plaza, generó una expectativa poco usual en torno al futbol americano en Puebla y el programa del Tecnológico de Monterrey.

“Estoy muy contento, no encuentro las palabras, me siento en casa y todos me han recibido muy bien; la comunidad me dice: ¡Qué bueno que estás con nosotros!”, apuntó un emocionado Eric Fisher.

Con tres títulos de Conadeip y otro de ‘Campeón de Campeones’, Eric Fisher es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del futbol americano en México y busca el hito de ser el primero que logra el campeonato nacional de la máxima división, con dos programas distintos.