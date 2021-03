Dinero captado del ISH será para la promoción turística de Puebla, anuncia Luis Miguel Barbosa

El recurso recaudado del Impuesto Sobre Hospedaje será destinado a la promoción turística de Puebla, confirmó el gobernador Miguel Barbosa, luego de que ayer se reunió con dirigentes de cámaras y asociaciones empresariales.

No obstante, subrayó que los moteles deben declarar sus ingresos, pues es una realidad que los huéspedes pagan en efectivo.

“Lo vamos a anunciar de manera formal, con todo un plan de reactivación del turismo…a ver cómo le hacen porque no creo que declaren los moteles todo lo que se ingresa, no hay forma, nadie se queda esperando la factura, salen hechos la cochinilla para que no los identifiquen”, expresó.

En el encuentro con el mandatario estatal estuvieron Olga Méndez Juárez, presidente de Canirac, Manuel Domínguez Gabián, de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles; José Juan Ayala, del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico; y Andrés de la Luz, director de la Asociación de Centros Comerciales.