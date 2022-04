Habrá denuncias penales contra quien venda vacunas antiCovid, sentencia Barbosa

El titular del Ejecutivo del estado, Miguel Barbosa Huerta, sentenció que habrá denuncias penales en contra de los responsables de vender vacunas antiCovid en Puebla.

Así lo dio a conocer este martes en conferencia de prensa el mandatario estatal, donde afirmó que médicos de clínicas públicas han comenzado a vender vacunas antiCovid a hospitales privados.

Alertó que esta acción constituye un delito del que se presentarán las denuncias penales correspondientes.

- Anuncio -

Sostuvo que su gobierno actuará con rigidez para impedir esta clase de prácticas, tras lanzar un mensaje de advertencia contra médicos o enfermeras de instituciones públicas para que se conduzcan con apego a la ley.

En conferencia de prensa, llamó a la población a no prestarse a esta actividad ilícita, tras alertar que, a diferencia de las autoridades, los doctores privados no garantizan que la vacuna no esté caduca.

Manifestó que su gobierno será vigilante de este tema, con el fin de evitar que pueda tener otras consecuencias.

Por otro lado, Miguel Barbosa reconoció que será complicado cumplir la meta de vacunación contemplada para el 30 de abril, por lo que habrá dosis que caducarán.

Refirió la advertencia se hizo pública en la reunión de los 32 gobernadores que tuvieron la semana pasada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Dijo que ahí el mandatario federal se comprometió a revelar, en una semana, cuántos biológicos se perdieron por vencimiento de caducidad.

Sobre el tema, el secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, reveló que los lotes de vacunas que están por caducar son los que se están aplicando a la población rezagada.

“Tenemos muchos lotes, hay lotes que están próximos a caducar, esos son los que estamos sacando ahorita con prioridad”, comentó.

Informó que las personas mayores de 60 años y los profesionales por la salud pueden exigir su cuarta dosis antiCovid en cualquiera de los 767 puestos de inoculación fijos o en los 73 módulos itinerantes instalados en el estado.