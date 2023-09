Diputados someten a revisión desempeño de Amanda Gómez; ponen en duda su capacidad y calidad moral

Diputados del bloque oficial que encabeza Morena y de oposición, pertenecientes a las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano (MC), pusieron en duda la capacidad y calidad moral de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, durante la comparecencia a la que fue convocada para evaluar sus resultados.

Ante la advertencia que realizó la fracción de Acción Nacional de que podría solicitar su destitución, Amanda Gómez rechazó que exista consenso en el Poder Legislativo a favor de su salida y descartó cualquier posibilidad de renunciar a la encomienda que recibió el 19 de mayo pasado.

“Voy a seguir trabajando como lo he venido haciendo desde el momento en que fui nombrada hasta el último día que esté en la Auditoría Superior del Estado, porque me debo a mi trabajo y me gusta trabajar”, expresó a los medios de comunicación mientras era resguardada por al menos tres escoltas que en un inicio intentaron impedir el acercamiento de la funcionaria con los periodistas, usando el cuerpo como barrera para abrirle paso hacia el estacionamiento del palacio legislativo.

Esa seguridad no la tiene ni Obama, reclama Fernando Morales

La seguridad contratada por la titular de la ASE le ameritó reclamos de Fernando Morales Martínez, único representante de MC ante el Congreso local, durante su comparecencia, al considerarla una muestra de ostentación digna de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

“No es propio de la Cuarta Transformación llegar en dos camionetas blindadas y con 20 escoltas. Me parece un despropósito que esté cerrada la calle (por su visita) y que la auditora Superior del Estado se maneje con esa prepotencia”, reprochó en su intervención.

Además, Fernando Morales insinuó que el vínculo de Amanda Gómez con el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta impacta en su calidad moral, ya que se desempeñó como secretaria de la Función Pública en esa administración antes de incorporarse a la ASE.

“Los funcionarios públicos podemos ser muy capaces, pero al final también respondemos hacia un gobierno (…) creo que se debe de valorar cuál es la calidad moral de usted, como auditora Superior del Estado”, atizó.

Amanda Gómez aseguró que ejerce el gasto de la ASE apegándose “estrictamente a lo que establece la ley”, por lo que manifestó su desacuerdo en torno a la ostentación que le achacó Fernando Morales por su equipo de seguridad.

En cuanto a la calidad moral, Amanda Gómez fue tajante en su respuesta a Fernando Morales, a quien expresó: “Tenga usted la plena seguridad que tengo la calidad moral y profesional de ocupar el cargo que ustedes tuvieron a bien designarme”.

Echan en cara a Amanda Gómez error de 2022

Los cuestionamientos del bloque que integran las bancadas de Morena, el PT, el PVEM y Pacto Social de Integración (PSI) provinieron de la legisladora petista Mónica Silva Ruiz y del diputado de PSI Carlos Navarro Corro, quien abrió la sesión de preguntas y respuestas, echando en cara a Amanda Gómez que en la evaluación del Congreso que la instaló al frente de la ASE, en mayo de 2022, no pudiera contestar qué es una cuenta pública.

“Cómo cualquier ser humano nos ponemos nerviosos en cualquier momento, eso fue lo que me sucedió, estaba nerviosa y por ese motivo no me fue posible responder esa pregunta. Les pido disculpas porque siendo la Auditoría Superior del Estado la que revisa cuentas públicas es lo más importante y primordial que se debe saber”, contestó la auditora.

Agregó que ha tomado ocho diplomados y dos cursos, entre el 17 de agosto de 2022 y el 25 de agosto de 2023, que implican 720 horas de capacitación.

Rezago de cuentas públicas e irregularidades financieras del barbosismo

El motivo de la comparecencia de la titular de la ASE fue el rezago en la fiscalización de cuentas públicas, así como la actuación de la auditoría ante las irregularidades en las finanzas públicas del estado detectadas en la gestión barbosista.

Amanda Gómez expuso que recibió 459 expedientes de investigación rezagados que ha logrado reducir a 39, pero se rehusó a hablar de las cuentas pendientes de Miguel Barbosa, al argüir que, de hacerlo, incurriría en un conflicto de interés por haberse desempeñado como secretaria de la Función Pública en ese periodo.

La ASE fijó postura a través del auditor especial Gregorio Alberto Lozada García, presente en la comparecencia, quien dio a conocer que no existe registro en la cuenta pública 2021 de los 600 millones de pesos que se depositaron en Accendo Banco y que no han sido recuperados, luego de que esa institución se declaró en quiebra.

“No obstante, en este momento se tiene una revisión abierta de ese mismo ejercicio, 2021, con respecto a esa inversión de 600 millones de pesos, la cual se encuentra en desahogo de procedimientos. Una vez que se emitan los resultados finales se dará el plazo establecido en la ley para que se aclare lo que se tenga que aclarar”, detalló.

En tanto, Mónica Silva del PT criticó que la ASE no tuviera certeza sobre el origen de los recursos depositados en Accendo Banco, ya que la auditoría declaró que eran federales, mientras la extitular de la Secretaría de Planeación Teresa Castro Corro aseguró al Congreso que eran estatales.