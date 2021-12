Confirma Sefoa que había rezagos en pago del Seguro Catastrófico 2019 y 2020

Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), afirmó que ya fue cubierto el rezago en el pago de alrededor de 121 mil pesos del Seguro Catastrófico 2019 y 2020; mientras que lo correspondiente a 2021 apenas se ha saldado 30 por ciento, de un total de seis millones de pesos.

En entrevista con medios de comunicación, recordó que al asumir el cargo detectó que había cuentas bancarias, por lo que mediante una investigación se comprobó que había indemnizaciones pendientes de esos dos años, por 85 mil y 36 mil pesos, respectivamente (como en su momento lo denunciaron organizaciones campesinas).

“Los cheques ahí estaban, pero quien llevaba el paquete no los había bajado o no sé, no quiero juzgar a los demás, yo hablaré de mí en adelante, pero no voy a criticar a gobiernos anteriores, ellos sabrán lo que hicieron bien o mal”, expresó.