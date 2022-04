Diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica “traicionaron a la patria”; pide gobernador unidad en torno a AMLO

El gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que comparte las opiniones que ha vertido este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que son “traidores a la patria” quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

“Lo que pasó ayer, son los mismos políticos de siempre, agrupados desde hace ya décadas promoviendo y defendiendo la inversión de los privados en México para seguir siendo beneficiados”, acusó.

Además, pidió a Morena no mostrar su debilidad, tener unidad y lealtad a López Obrador.

“Se evidencian quienes hablaron de más; esos que nadie los paraba y muchas cosas quedan dichas. Hoy es tiempo de unidad, de lealtad al presidente”, exhortó.

Prosiguió: “Para quienes venimos de esa lucha no nos ponemos en duda, el problema es para quienes no vienen de esa lucha, porque hacen la crítica que si fue trampa, pero de qué trampa hablan, que no se sientan eje estratégico de lugar, no manchen”.

Incluso, el mandatario poblano pidió a la izquierda que “cuiden la boca”, tras referir que no se muestren débiles en estos momentos.

“Estamos acostumbrados a transitar por momentos difíciles, este no es un momento difícil sino esplendido: tenemos 18 estados gobernados por Morena y es probable que ganemos seis más, vamos a llegar a 2024 con 24 estados y ganamos la presidencia de la República”, argumentó.

En ese contexto, recalcó, “cuiden su boquita y no se muestren como débiles, porque demuestran que siempre han servido al otro lado. Los que estamos de este lado no vemos damnificados de la Reforma Eléctrica; la izquierda está acostumbrada a enfrentar cosas muy fuertes”.

Durante su habitual conferencia virtual, Miguel Barbosa aclaró que la votación la ganó la izquierda, pero no fue suficiente para la mayoría relativa que demandaba la iniciativa impulsada por el presidente de la República para lograr la soberanía energética.

Reforma Eléctrica definió al bloque del PRIANRD y la izquierda

Luego de la votación de este domingo, el gobernador de Puebla dijo que está perfectamente clara la visión de quiénes promueven a favor de los privados nacionales y extranjeros, para mantener el control de los recursos naturales, el petróleo, la generación y distribución de energía eléctrica, de las minas y otras cosas.

“Quiénes han sido los que están a favor de esa visión ideológica de sociedad es el PRI y el PAN; siguen haciendo negocios a favor de las empresas privadas”, señaló.

Del otro lado, Barbosa mencionó que está la izquierda que siempre ha defendido los recursos estratégicos para beneficio del pueblo, lo cual implica el cuidado del medioambiente, de las selvas y los bosques.

Expuso que desde 2013 él enfrentó a esos “grupos de interés” desde el Senado de la República.

En ese sentido, recordó, “por eso fue mi salida del PRD”.

Por eso, advirtió que la izquierda “tiene que estar preparada para lo que viene, los bloques políticos están listos”.

De un lado, mencionó a los partidos PAN y PRI. “No podrían ser de otra manera, no son grupos ideológicos, defienden grupos de interés. Del PRD qué podemos decir, no voy a desgastar mi saliva”, comentó.

Y por otro lado se refirió a la izquierda, conformada por la coalición Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, pidió al PVEM “que no nos falle el Verde, que no le falle el Verde al país”.

En medio de estos dos bloques partidistas, comentó se encuentra el partido Movimiento Ciudadano (MC), que alertó podría estar más inclinado a respaldar a la bancada del PRIANRD.

“Ya quedaron puestos los bloques, y eso en cada región y estado define cosas. Que no entiendan, los que no entiendan”, sentenció, al final.