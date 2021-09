Acusa Ignacio Mier “fuego amigo” en las versiones que lo vinculan a diputada detenida

Al negar cualquier nexo con la diputada suplente de Morena detenida en el municipio de Tecamachalco, el coordinador de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó “fuego amigo” en las versiones que pretenden vincularlo.

En conferencia de medios desde la Ciudad de México, el legislador sugirió a sus adversarios políticos estar “tranquilos” porque no se va a destapar como candidato a la gubernatura de Puebla.

“Por si piensan que ya ando ahí queriendo algo por mi tierra, no, no me destapo (…) al que se destapa le da pulmonía”, bromeó Ignacio Mier, quien es oriundo del estado, donde fungió como coordinador general de Planeación e Inversión en el gobierno de Puebla, diputado local y dirigente estatal del PRI.