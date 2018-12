¿Y los “papacitos”?

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al informar que el robo de combustible se convertirá en delito grave y sin derecho a fianza, solicitó a “las madrecitas” ayudarlo, pues “las madres son muy buenas, están llenas de sentimiento; las madres quieren a los hijos y nunca una madre va a aceptar que un hijo comete un ilícito”; al hacer este llamado, enfatizó que él asume su responsabilidad para garantizar la paz, seguridad y tranquilidad del país.

El llamado podría considerarse pertinente, pero, por desgracia, hace alusión a ese gran estereotipo de que las mujeres somos las únicas responsables de la crianza de las hijas y los hijos y de la transmisión de los valores sociales; y, bajo la concepción de ese amor maternal incondicional, se es incapaz de reconocer defectos y limitaciones. Garantizar la paz, seguridad y tranquilidad del país implica impulsar una cultura de respeto y garantía de derechos, de igualdad y no discriminación y esa no podrá generarse afianzando la idea de un mundo en términos de “rosa y azul”. ¿Acaso los “papacitos” no deberían asumir la tarea de formar a niñas y niños felices, seguros, con estabilidad emocional y económica, que les permitan convertirse en mejores ciudadanas y ciudadanos?

El llamado a “las madrecitas” es un buen pretexto para preguntarnos en el espacio nacional, estatal y municipal cuántas de ellas se hacen cargo de sus vástagos porque el “buen hombre” hizo la graciosa huida; cuántas de ellas fueron madres en la infancia o en la adolescencia al ser víctimas de violencia sexual en el ámbito familiar; cuántas de ellas no tuvieron ni tienen oportunidades ni de estudio ni laborales; cuántas de ellas han sufrido o sufren violencia al interior de su hogar junto con sus hijas e hijos; para actuar en consecuencia, pues garantizar la paz, seguridad y tranquilidad del país, implica lograr que las mujeres, todas, vivamos libres de violencia y que el Estado tenga la capacidad de respuesta para garantizar la vida, la integridad y el desarrollo de todas y todos.

Al margen: un reconocimiento a la labor de Ddeser y de su directora Rosario Texis, que en el marco de su informe anual dio cuenta del acompañamiento a 397 tlaxcaltecas en casos de aborto y que ejercieron su derecho a decidir. Felicidades y que continúen su trabajo por el bien de Tlaxcala.