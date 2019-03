La tierra del “aquí no pasa nada”, la aldea segura y de sonrisa eterna, el gran paraíso turístico en momentos de carnaval, la tierra prometida para la inversión privada nacional e internacional son elementos que están dejando de ser una certeza para la población, la realidad está colocando estos argumentos como una falacia gubernamental.

Indiscutiblemente en el estado parece emerger una serie de luchas fragmentarias por el control social y político local entre actores que administran y siempre han administrado la violencia, sea de forma legal o ilegal. El reacomodo de las intermediaciones entre el gobierno del estado y las regiones y sus actores es latente, la Cuarta Transformación ha acelerado el proceso de reacomodo, pues se están sumando otros actores que anhelan entrar en la zona de control y tutelaje.

Este tipo de violencia, en estados o regiones donde poco o nula existencia tenía, emergen cuando las estructuras que daban estabilidad se cimbran, cuando hay una transición total, un cambio de régimen político que descoloca a los que detentan cierto poder. Estos actores tienden a despolitizarse, a alejarse de la política, emergen como actores violentos, surge así la violencia predatoria. Una violencia que no cesa hasta que los actores se acomodan. Estos reacomodos siempre generan escenario de violencia y alimentan la percepción ciudadana de que no hay gobierno, que existen áreas sin ley o zonas sin Estado. No necesariamente eso sucede en la realidad. El problema para el gobierno local es la suma de actores en la entidad después de la alternancia en el gobierno federal.

El problema de estas violencias lo hemos vivido al menos durante los dos últimos sexenios, es un fenómeno histórico, pero el problema sigue siendo ignorado, es imposible establecer los reacomodos de manera pacífica, con la milicia, ello ha sido una estrategia errática, pues la militarización como recurso policial incrementa el nivel de despolitización de los actores violentos y los coloca fuera de toda neutralización.

Es de preocupar la postura del gobernador Marco Mena ante el ferviente apoyo que dio a la aprobación de la Guardia Nacional para que ésta comience a operar en la entidad. La decisión gubernamental de operacionalizar la seguridad en la entidad a partir de un modelo militar–policial de la Guardia Nacional, crispará la violencia predatoria ya existente y en ascenso. Esa fue la enseñanza que dejó el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, tal parece que ni el gobierno federal ni el gobierno local quieren verlo de esa forma.

Para nadie es un secreto que las violencias se han incrementado en lo que va del año, que se han perpetrado múltiples homicidios en la entidad, ejecuciones–asesinatos y feminicidios. Cuerpos metidos en bolsas de plástico, hombres y mujeres embolsados, osamentas en las que los cuerpos ahí sepultados presentan el tiro de gracia, una mujer a la que el 90 por ciento de su cuerpo fue calcinado, más cuerpos enterrados en un bosque que se encuentra al costado de una laguna, cuerpos de personas descuartizadas e incineradas que fueron encontrados por transeúntes. Parejas sentimentales ultimadas, otra mujer degollada, hombres asesinados que presentaron el tiro de gracia, hombres ultimados a plena luz del día mientras transitaban por la autopista Tlaxcala–Puebla o la carretera de Texoloc–Natívitas.

Indiscutiblemente, Tlaxcala padece una violencia predatoria ascendente.

