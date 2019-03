Veta Poder Ejecutivo local decreto 84 que reforma la Ley de Protección Civil del estado

Por “inconstitucional” e “incongruente”, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez vetó el decreto 84 a través del cual los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron una serie de reformas y adiciones a la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala.

El pasado 19 de febrero, el pleno de la LXIII Legislatura local aprobó, por mayoría de votos, una serie de reformas y adiciones a la citada norma, a través de las cuales delimitan las facultades inherentes tanto a la Coordinación Estatal en la materia como a las instancias municipales.

Además, ordena la suscripción de convenios de colaboración y coordinación con organismos y ayuntamientos para otorgar servicios de protección civil, gestión de riesgos, atención de emergencias y desastres.

Sin embargo, el gobierno del estado consideró que diversas disposiciones contenidas en dichas enmiendas son inconstitucionales, ya que contraviene algunos ordenamientos de la Constitución Política federal, principalmente.

En este sentido, el documento, a través del cual el mandatario hizo el veto, puntualiza que “de un análisis al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, no se confiere ninguna distribución competencial a los municipios en materia de protección civil; por lo tanto, las propuestas formuladas por este órgano legislativo se extralimitan a lo preceptuado en la Carta Magna, en relación con el artículo 124 de la Constitución, es decir, este órgano legislativo no es competente para legislar más allá de lo que establece la Ley General de Protección Civil… por lo que es inconcuso argumentar el principio de autonomía municipal para otorgarle al municipio atribuciones que no tienen reconocidas en los ordenamientos jurídicos en cita”.

Además, consideró incongruente la reforma, pues pretende que se les delegue a los municipios la atribución de realizar la inspección a diversos inmuebles, lo que deviene “al incumplimiento de la obligación que tiene el Estado a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas físicas, como son el derecho a la vida, a la integridad, entre otros, los cuales se encuentran plasmados en el derecho constitucional, nacional e internacional.

También observa como un exceso la pretensión, establecida en la reforma al artículo 96 de la norma, de otorgar facultades a las coordinaciones municipales de Protección Civil para emitir dictámenes en los usos de suelo que produzcan un impacto regional, sobre la infraestructura y equipamientos urbanos, y los servicios públicos.

Ante ello, el gobernador determinó devolver el decreto número 84 por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la referida ley, “con el objeto de que se vuelva a discutir, en términos del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”.