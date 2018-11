Va PAN por crear ley en contra de la violencia política de género: Hernández

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura local buscará tipificar como delito la violencia política de género, y se establezcan sanciones a los partidos políticos que vulneren la norma, anunció la presidenta de la Comisión de Igualdad de género y contra la trata de personas de Congreso local, Leticia Hernández Pérez.

En el marco de la inauguración del ciclo de conferencias titulada “Violencia Política en Contra de las Mujeres” que se realiza en el Congreso local, la diputada no dudó en señalar que es urgente y necesario crear una norma en la materia, ya que “hay una marcada violencia de género en el ámbito de la política”.

“Donde más se ejerce la violencia política es al interior de los partidos políticos, y yo me considero una mujer de partido porque milito en Acción Nacional y me siento orgullosa de militar en partido que ha sido oposición por casi 80 años, pero eso no significa que no haya violencia al interior de los institutos políticos, por eso estamos proponiendo sanciones desde disculpas públicas hasta el retirar del cargo a los dirigentes”, explicó