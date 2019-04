Urgen acciones reales a favor del medio ambiente; sociedad y autoridades sin sensibilidad: León Cruz

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Maribel León Cruz lamentó la falta de “sensibilidad” a todos los niveles, y de la sociedad, por cuidar ríos, lagos, bosques, el mar, el aire, y las especies en peligro de extinción.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora subrayó que si bien “hay mucha preocupación”, ésta es insuficiente “para atender de manera real y encarar el problema”; de ahí que se pronunció porque cada quien asuma su responsabilidad.

“Pensamos al principio en nosotros, luego en nosotros y al final en nosotros y nos olvidamos de que no somos los únicos que tenemos la necesidad de sobrevivir, nos olvidamos de que somos interdependientes de otras especies y formas de vida que habitan nuestro planeta tierra.

El hecho, me atrevo a decirlo, no es suficiente un día para expresar la preocupación sobre la problemática real que sucede con la tierra, los ríos, los lagos, los bosques, el mar, el aire, con las especies en peligro de extinción, es necesario accionar los 365 días del año no para celebrar a la madre tierra sino para salvarla de la depredación que los seres humanos le estamos causando”.