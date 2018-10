Urge atender los conflictos de Calpulalpan, Ixtenco y Xaltocan para evitar ingobernabilidad: Garrido

Los conflictos internos que viven los ayuntamientos de Calpulalpan, Ixtenco y Xaltocan, por diferencias entre munícipes, son focos rojos que deben ser atendidos y resueltos por los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de frenar cualquier viso de ingobernabilidad, consideró el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, José Luis Garrido Cruz.

En entrevista, el diputado del extinto Partido Encuentro Social (PES) sostuvo que es urgente atender, a través de mesas de diálogos entre las partes, estos conflictos a fin de evitar que detonen en problemas mayores que atenten contra la gobernabilidad.

“En el estado se están detonando focos rojos, y creo que tiene que ver alguna atención pronta y más precisa en esos temas, es necesario por supuesto, trabajar en conjunto los poderes, y hacer valer los derechos, pero hacer una revisión y atención con los grupos inconformes y con las autoridades municipales”, explicó



Abundó que hasta el momento, el Congreso del estado ha atendido cada uno de estos tres conflictos, que consideró focos rojos de ingobernabilidad, pero “nosotros debemos ser los garantes de la ley”, de ahí que solicitó la intervención del titular de la Secretaría de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.

“Solicitarle a la Secretaria de Gobierno que nos apoye en este tema de gobernabilidad, que seamos responsables en nuestros trabajos. Mantuve una reunión con el secretario y quedamos de trabajar en conjunto para darles esa garantía a los ciudadanos y a los ayuntamientos de que no se desate ese clima de violencia, yo solamente le diría al Ejecutivo que trabajemos en estos casos”, dijo.

Visualiza ingobernabilidad en estos tres municipios

-No hay ingobernabilidad, hasta el momento no, por eso digo que debemos trabajar en ello, debemos reconocer a los grupos y a veces los grupos minoritarios, y no el minimizarlos, pero a veces son grupos que buscan un tema específico que debemos atender, pero no que genere ingobernabilidad.

Sin embargo, también las autoridades municipales deben poner de su parte, sobre todo en materia de transparencia en el ejercicio de recursos, que es una de las principales demandas de los opositores, le inquirió una reportera.

-Tendremos que hacer el llamado para trasparentar el ejercicio de los recursos de parte de las Comunas, sin embargo el Órgano de Fiscalización Superior tiene los datos y el proceso de revisión de las cuentas públicas y en el caso de Ixtenco, ya está aprobada la cuenta pública y ahí está transparentado, y en el caso de Calpulalpan, ahí hay una problemática que tenemos porque los diputados de la legislatura pasada aprobaron la cuenta pero en el OFS hay un presunto daño patrimonial y por eso se está hablando con ellos para ver por qué fue validada, solo les hacemos observación, nosotros cumplimos nuestra función, concluyó.