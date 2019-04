Urge a petista que comparezcan titulares de la CES y PGJE

Tras asegurar que los homicidios dolosos se han incrementado y de la presunta existencia de crimen organizado en Tlaxcala, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Víctor Castro López consideró que es necesaria la comparecencia ante el pleno del Congreso local del Comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES), Eduardo Valiente Hernández, y del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

En entrevista, el legislador calificó como preocupante la situación que prevalece en la entidad, pues recientemente se registró el asesinato del director de seguridad del municipio de Cuapiaxtla, de ahí que estimó “urgente una explicación” de parte de ambos funcionarios.

“Es necesario que vengan a comparecer el Comisionado al Congreso para saber qué se hace en materia de seguridad… estaría entregando un oficio para que fijen su postura sobre la situación que estamos viviendo y es preocupante, por eso pediría que fuera el procurador y el Comisionado porque el problema se agrava porque están amaneciendo (sic) muertos y eso no ocurría hace cinco o 10 años. Y a mí se me hace irresponsable decir que no hay inseguridad pero los hechos nos dicen que sí”, aseveró.