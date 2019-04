Una ocurrencia, no poder reprobar en primer y segundo grado de primaria: Ortiz

La propuesta de eliminar la reprobación en el primer y segundo grados del nivel de primaria, además de no ser novedosa, fue una ocurrencia de funcionarios de atrás del escritorio que no saben nada de pedagogía, coincidieron en señalar líderes del magisterio disidente en Tlaxcala.

En un acuerdo publicado el pasado 29 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal anunció que para pasar de primero a segundo y de éste a tercer año de primaria solo se requiere haber acreditado el grado correspondiente.

De acuerdo con Citlali Ortiz Cano, dirigente del Movimiento Magisterial Tlaxcalteca (MMT), esa propuesta ya había sido planteada anteriormente, aunque no precisó fechas, debido a la ruptura que sufren los menores de pasar del preescolar, donde solo juegan, al siguiente nivel donde se trata ya de una educación formal, aunque “muy rígida desde mi punto de vista”.

Además, observó que la reprobación en el nivel de primaria es casi inexistente, y cuando se presenta es porque los docentes de los grupos no tuvieron una formación normalista y desconocen estrategias pedagógicas para lograr que los menores aprendan y pasen sus respectivos grados.

A su vez, el vocero del Consejo Central de Lucha (CCL), Agustín Sánchez Corona calificó como un error del presidente Andrés Manuel López Obrador haber designado a Esteban Moctezuma Barragán como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, pues desconoce el sector educativo nacional y procesos pedagógicos.

“Los niños vienen del preescolar y ahí no es tan estricto el asunto, entonces por eso creo que el secretario (de Educación federal) está diciendo que no haya reprobación. Lo que pasa es que el secretario no sabe mucho de educación, los que sí conocen son los maestros y ellos saben que en el nivel de primaria ya no deben tratar a los alumnos como de kínder”.