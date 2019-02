Tribunal Colegiado resolverá caso IAIP; Poder Judicial niega solicitud a Alonso

Al concluir que no puede suspenderse lo que no es susceptible de realizarse, el Poder Judicial del estado negó a Marlene Alonso Meneses la interrupción de la sentencia por la cual magistrados sobreseyeron el juicio de protección constitucional que ella promovió en contra de su destitución como presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) el 16 de febrero de 2018.

Es decir, le negó la suspensión de dicha sentencia emitida el 12 de diciembre de 2018, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en la que se dejó sin efecto su reinstalación provisional en la presidencia de ese órgano y en la que se instruyó regresar las cosas al estado que guardaban hasta antes de la interposición de dicha demanda, esto es, a la designación de un nuevo titular por parte del Consejo General del IAIP.

En rueda de prensa, el comisionado David Cabrera Canales informó sobre la notificación que recibió este martes 6 de febrero por parte del Poder Judicial, respecto de la demanda de amparo promovida (el 28 de enero pasado) por Alonso Meneses, registrada con el número 05/2019. Puntualizó que su designación como presidente del IAIP sigue firme.

José Francisco Morones Servín, también comisionado, dio lectura al acuerdo del magistrado presidente del Poder Judicial, Héctor Maldonado Bonilla, en el que se especifica que “se niega la suspensión solicitada, atendiendo a la naturaleza impugnada que sobresee el juicio de protección constitucional 03/2018”.

No es susceptible de ser suspendida, “pues en la misma no se le impuso a las autoridades responsables algún determinado actuar en el juicio de origen, es decir, no creó, modificó o extinguió un derecho en la esfera de la quejosa que obligara a las autoridades cumplir la sentencia dictada por el pleno” del Tribunal, se explica.

“Por tanto no hay un acto que pueda ser paralizado”, además, la sentencia que sobresee el juicio 03/2018, constituye un acto negativo simple, contra el cual “no es procedente conceder la suspensión”.

En consecuencia, Maldonado Bonilla acordó el emplazamiento a terceros interesados, “para que si así lo estiman pertinente comparezcan” ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el estado para “deducir sus derechos”.

En este sentido, David Cabrera Canales confió en que el Tribunal Colegiado confirmará la sentencia del Poder Judicial e insistió en que los Poderes de gobierno en Tlaxcala deben respetar su nombramiento como presidente del IAIP. Asimismo, dijo que si este problema ha crecido en el terreno jurisdiccional, es porque “la comisionada pensó que nos iba a aplastar con tanto proceso jurídico, pero a nosotros nos han dado la razón”.