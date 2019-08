Tres ediles perredistas fueron condicionados para aprobar sus cuentas públicas: dirigente

Tres de los 10 presidentes municipales emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron a su dirigencia estatal haber sido condicionados y presionados por diputados locales y funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para la aprobación de sus cuentas públicas correspondientes a 2018.

De esos hechos, sin embargo, ninguno de esos ediles procederá ante las instancias legales, porque “es muy difícil tener pruebas, porque no se graban las conversaciones, ni las llamadas”, argumentó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, quien informó a los medios de comunicación de las quejas que recibió de esos ediles sobre el condicionamiento del que presuntamente fueron objeto.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado del secretario general del CEE del sol azteca, Domingo Calzada, el dirigente perredista se refirió a la solicitud que presentó el pasado 14 de agosto a la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, para que le entregue los dictámenes completos de la revisión de las cuentas públicas de los 10 municipios donde son gobierno.

El sentido de esta solicitud, asentó, “es hacer un llamado a la Comisión de Finanzas para que no ceda a las presiones, no ceda a los chantajes y que la dictaminación de las cuentas públicas no solo de los municipios sino de todos los entes fiscalizables se haga en estricto apego a derecho, en estricto apego a la ley y con fundamentos técnicos. Que no se deje en suspicacia que hay acuerdos en lo oscurito o de que hay moches, o de que se están pactando cuentas públicas”.

Cabe mencionar que este llamado de la dirigencia estatal del PRD para que se transparente el proceso de fiscalización a los entes obligados, se hace cuando faltan 12 cuentas públicas de 2018 –de un total de 104– por dictaminar por parte del Congreso local, entre ellas las de Zacatelco y Texoloc, cuyos ediles fueron impulsados por este partido político, las cuales presuntamente estarían reprobadas.

A la fecha, dos municipios perredistas han reprobado sus cuentas públicas del año pasado, Contla de Juan Cuamatzi y Apetatitlán. Cambrón Soria aseguró que su dirigencia no solapará actos de corrupción cometidos por las autoridades que hayan incumplido la ley, ni los defenderá, pero “también exigimos que la fiscalización se haga con criterios técnicos, que no haya revanchismos en el Congreso del estado ni pago de facturas o que se pretenda beneficiar a algunos presidentes por el color al que pertenecen”.

En este sentido, el dirigente perredista denunció que tres de los 10 ediles emanados del PRD le denunciaron haber sido condicionados por diputados para la aprobación de su cuenta pública, pero se negó a identificar a los presidentes municipales presionados “para no enrarecer el ambiente”.

Refirió que hasta el momento no ha recibido respuesta a su solicitud por parte de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, y aseguró que los dos diputados del PRD integrantes de la LXIII Legislatura local también están comprometidos en la misma línea de no defender a nadie si no hay elementos, “no vamos a meter las manos al fuego por nadie”.