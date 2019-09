Transportistas dudan que Ramírez sea el titular idóneo para la Secte

Luis Texis Hernández, dirigente de la Unión de Transportistas del Estado de Tlaxcala (UTET), puso en duda que José Luis Ramírez Conde, nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), sea la persona idónea para ocupar el cargo y lo criticó por no haberse presentado a la mesa de trabajo número ocho que se realiza entre este gremio y el gobierno.

De entrada, consideró que el diálogo “será un tanto más difícil” y que esta postura también la comparten los aproximadamente 20 delegados del Frente de Permisionarios y Operadores, integrado por diversas organizaciones, pero –agregó- “nosotros estamos muy preparados para hacer las defensas necesarias.

Comparó que Noé Rodríguez Roldán, el ex titular de esta dependencia “es una gente preparada, abogado, atento, no tuvimos problema”, mientras que a José Luis Ramírez “ya lo conocemos, porque fue director en la Secretaría (en el sexenio pasado) y es un poco complicado que sea una persona atinada a la encomienda. No es muy práctico, no es muy abierto. Sí nos va a costar”.

Comentó que los líderes de las agrupaciones del Frente tuvieron la idea de que el funcionario recién nombrado estaría en la mesa de trabajo celebrada este viernes, pero “no llegó, solo se presentó el director de Transporte. La reunión se llevó a cabo con el secretario de Gobierno (Aarón Pérez Carro)”.

Luis Texis Hernández recalcó que el servicio de transporte público “se encuentra unido en un solo criterio para hacer las defensas necesarias, si es que hubiera necesidad de hacerlas”, pues añadió que durante las pláticas con autoridades aún hay resistencias, ya que desde el inicio se desarrollaron en un ambiente tenso.

Criticó que la Secte carece de personal suficiente para la inspección, porque “hay muchos grupos de trabajo en forma libre y no ha podido con ellos”. En tanto, las plataformas siguen avaladas por el gobierno; “en general hay mucho desorden, no hay gobernabilidad”