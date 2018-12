Tragedias democráticas

Las reglas del juego electoral mexicano han dejado dos efectos tanto en los partidos como en los votantes, se trata del efecto mecánico y el efecto psicológico. La tendencia mayoritaria del sistema político mexicano desde el periodo posrevolucionario ha generado cierto efecto mecánico en el electorado, un efecto que, a pesar de las alternancias o transiciones en el gobierno federal y local no se ha desmontado, consiste en que el ganador termina, casi siempre, llevándose todo.

Así lo hemos constatado frecuentemente en las elecciones, pues muy pocas veces la mayoría de los mexicanos malgasta el voto en aquel partido o candidato que tiene pocas posibilidades de ganar.

Esta nueva alternancia cerró la posibilidad –hasta ahora– a aquellos partidos que habían detentado el poder y se mantuvieron como fuerza política, todos esos partidos están ahora donde estuvo durante décadas una parte importante de la izquierda electoral.

A nivel federal y local, los partidos perdedores, que fueron todos, en diversas dimensiones y proporciones, agonizan, tanto como oposición y, peor aún, como partidos. El nocaut electoral fue fulminante. Para los perdedores fue una tragedia democrática.

A nivel local, las tres fuerzas de oposición –PRI, PAN y PRD– pasan por una profunda crisis.

En voz de sus dirigentes –al menos los del PRI y PRD–, estos partidos están diezmados, mermados, desconocen después del periodo electoral cuál es el número real de sus militantes, no saben cuántos quedaron en sus filas ni cuántos militantes tienen registrados en sus padrones.

Reconocen que mientras fueron gobierno no lograron fusionar un proyecto político, sostener diálogo y establecer acuerdos. Sostienen también que los argumentos fueron elementos escasos durante sus periodos, que nunca lograron diferenciarse ideológicamente en el ejercicio del poder y que los mayores esfuerzos entre estos partidos se concretaron en el establecimiento de pragmáticas alianzas electoreras.

Arguyen que como partidos se perdieron, que les faltó sensibilidad para escuchar las propuestas de las cámaras y de la población, que nunca encontraron razón para escuchar los debates, participar en ellos, postergando así la política pública, los programas sociales, la reducción de la pobreza y la desigualdad. En sí mismo, estas declaraciones son también una tragedia democrática.

Apenas reponiéndose de los malestares y las penas, los líderes de estos partidos han asumido que regresarán a la lucha, que deberán ser analizados internamente de manera profunda, que deberán retomar todo aquello que olvidaron, recobrar la confianza, la credibilidad de la ciudadanía, resarcir sus fallas. La gente debe creer de nuevo en ellos, los van a reconquistar. Para estos líderes y particularmente para el del PRI, el contexto es favorable, ya que el gobierno saliente de Enrique Pena Nieto y el gobierno local encabezado por el priista Marco Mena, han dejado y generado estabilidad, empleo, crecimiento, gobernabilidad y han promovido el respeto a las instituciones. Ello hará del PRI una oposición crítica y propositiva.

Por su parte, el líder del PRD local no esperó a replantearse, a revisar sus fallas, a reencontrarse como partido, él asumió una postura de oposición directa, sostuvo que las consultas desarrolladas por Morena son ilegales, que no están dentro de la constitucionalidad. Además que este ejercicio político concentra el poder en una sola persona y, eso es, una involución para nuestra democracia.

Los líderes de ambos partidos sostuvieron que no tolerarán ocurrencias, que apostarán porque a México le vaya bien, pero que sea siempre con respeto a la ley y a las instituciones.

Estos líderes señalaron con dedo flamígero otra tragedia democrática emanada de la alternancia, sostuvieron que los miembros de la Cuarta Transformación están enfermos de soberbia, de coraje, que llegan con espíritu de venganza y cegados para ejercer la función política y pública, y que eso no permitirá avanzar. Que las y los políticos de Morena no escuchan, no respetan opiniones, argumentos y abonan al resentimiento y la confrontación. Es una tragedia democrática, sostienen estos líderes, puesto que ha costado mucho construir este país y que todo ese esfuerzo se está echando por la borda.

La tragedia democrática continua: estos líderes señalan que Morena es un partido ligado a las clientelas, condiciona a la población y que ello obstruye el ejercicio libre y democrático de los ciudadanos. Es un partido que rompe el federalismo al imponer a los subdelegados y delegadas, que esa práctica es añeja y data desde el periodo porfirista. Además, este partido y su líder máximo no han explicado a dónde vamos después de que subrayan que se ha acabado la etapa neoliberal.

Después del reconocimiento de las múltiples tragedias localizadas por estos líderes, tanto propios como ajenos, concluyen prometiendo ser una oposición crítica, responsable y que pugnarán por acabar con la corrupción. Sostuvieron también que trabajarán por la credibilidad de la población y harán mejor las cosas.

Indiscutiblemente, antes estos testimonios vertidos por los líderes locales del PRI y del PRD en el programa radiofónico Disonancias de Radio Altiplano, podemos concluir que parece no romperemos la naturaleza del sistema político mexicano: la capacidad de la autocrítica y el feroz control del Ejecutivo de todo el entramado institucional para “asegurar” la sobrevivencia del nuevo régimen y la concreción de la Cuarta Transformación, tal como lo hizo el régimen posrevolucionario y el gobierno emanado de la primera alternancia política en el año 2000.

Las tragedias democráticas en México son circulares, permanentes, siempre una niega a la otra, aunque le anteceda y la enaltezca.

En este caso no es que la democracia muera, no sucumben sus procedimientos, las instituciones y la constitución, fenece la tecnocracia como ejercicio político y económico que administró la democracia, los procedimientos, resguardo y uso de las instituciones, cambios en la Constitución para a través de la democracia administrar el mercado de virtudes y privilegios privados.

Por último, habría que cuestionar a los líderes de los partidos locales el dilema planteado por Adam Przeworski: ¿un país con desarrollo no se vuelve autoritario y un país con desarrollo económico pocas veces se vuelve democrático? Seguro estos líderes, por experiencia propia, tienen la respuesta.