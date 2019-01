Tragedia anunciada

La explosión de un ducto saboteado de Pemex, ocurrida el viernes pasado, no es un mero accidente cualquiera. Sin duda, se trata de una respuesta del crimen organizado a la guerra declarada por el actual gobierno en contra del descomunal robo de hidrocarburos, cuyas dimensiones revelan la existencia de un verdadero sistema económico paralelo que alimenta los bolsillos y la corrupción de una pequeña élite de políticos, funcionarios, empresarios y militares que desde hace décadas hicieron del robo a la nación su modus vivendi. Sin embargo, las víctimas que fallecieron en la explosión, ahora presentadas como un resultado de las “políticas improvisadas e irresponsables” del gobierno, eran gente del pueblo, eran parte de la clase más excluida y desprotegida del sistema neoliberal; eran parte del “ejército de reserva de la miseria”, la carne de cañón lista para ser utilizada en cualquier acto de terrorismo criminal. Alguien perforó el ducto; alguien corrió la voz y convocó a los pobladores cercanos; ¿asistieron por su voluntad o fueron obligados?; y alguien provocó la explosión para que un número suficiente de “víctimas inocentes”, sirviera de argumento para demostrar que la lucha contra el huachicol puede tener costos muy altos, sobre todo en vidas humanas que seguirán siendo utilizadas como chivos expiatorios. Este lamentable acontecimiento tiene sin duda muchas aristas y ángulos de lectura, pero en definitiva, lo que revela en el fondo, es que la mafia saqueadora no se va a quedar con los brazos cruzados y seguirá intentando detener las acciones en su contra.

También resulta revelador que la tragedia se produzca en el momento en que salen a la luz pública los incuantificables robos de hidrocarburos realizados desde las mismas refinerías y sobre todo desde las mismas plataformas extractoras en altamar, a través de un sofisticado sistema de ordeña de buques–tanque y depósitos de almacenamiento clandestinos en tierra, lo cual significaría que se trató de quitar los reflectores de la atención pública de esos puntos medulares, para regresarlos a la pantalla del “huachicol al menudeo”, presentado además como una actividad necesaria y “cuasi legítima” de poblaciones que (¿Quién sabe por qué?), viven en la miseria. Estamos a un paso de que los voceros de la mafia declaren que con la nueva estrategia se están violando los derechos humanos de las comunidades que han hecho del robo de combustible una actividad tan legítima como cualquier otro trabajo.

La guerra mediática y la desinformación están al día, como siempre sembrando confusión a través de medias verdades: si existe la miseria y las zonas de alta marginación, es precisamente porque el modelo económico depredador funciona en una lógica de exclusión y de negación de oportunidades básicas para tener mano de obra dócil y que acepte cualquier trabajo por un mísero salario y por condiciones que sólo favorecen a los dueños del dinero: trabajos mal pagados o actividades ilícitas altamente redituables, como el saqueo de hidrocarburos o el narcotráfico, ese parece ser el falso dilema al que lleva el sistema. Para contrarrestarlo no queda sino el trabajo conjunto de la sociedad civil consciente y organizada que no cae en el engaño y que sabe actuar con criterio propio en cada circunstancia, como lo están haciendo la mayoría de habitantes de la Ciudad de México que, ante el retraso en el aprovisionamiento de gasolina, se han organizado para cargar por turnos, de acuerdo con sus placas. No caer en los rumores y la desinformación construyendo nuestras propias certezas, es la tarea primordial para enfrentar estos actos de terrorismo que los grupos de la mafia no se tientan el corazón en cometer, para defender sus sistemas y redes de despojo de nuestro patrimonio nacional.