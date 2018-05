Trabajadores ya están “hasta el gorro” de promesas incumplidas, exigen equidad y mejores empleos

Tras coincidir en que los trabajadores “ya está hasta el gorro” de promesas incumplidas de candidatos y del gobierno, representantes obreros demandaron el impulso a una reforma fiscal para disminuir las cargas impositivas que padecen los obreros, la atracción de mejores empresas “no tallercitos ni maquiladoras”, elevar el poder adquisitivo y eliminar la desigualdad laboral y discriminación hacia las mujeres, además de violencia y trata de personas, así como combatir el desafortunado incremento de feminicidios.

En la ceremonia de conmemoración del Día del Trabajo que llevó acabo la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y que fue utilizada para la promoción de algunos de los candidatos al Congreso de la Unión del PRI, los representantes de los obreros lamentaron las condiciones en las que se encuentran por la falta de las atención de las instituciones del Estado, así como la desigualdad que priva entre “ricos y pobres”.

En el acto, al que también llegó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado, Noé Rodríguez Roldán, en representación del Ejecutivo local, así como integrantes del Poder Judicial y de instancias jurisdiccionales en materia laboral, los trabajadores pidieron mayor seguridad para frenar flagelos como violencia y trata de personas.

Marcía Rodríguez, integrante del Sindicato de Trabajadores del Cecyte, exigió frenar la desigualdad y discriminación que en pleno siglo XXI padecen miles de mujeres.

También pidió frenar la discriminación laboral que todavía enfrentan miles de mujeres, que por solo la condición de féminas perciben menores remuneraciones y un trato inequitativo en sus espacios laborales.

“Se debe frenar la discriminación, que no nos contraten por estar embarazadas, ya no más discriminación, solicitamos igualdad de género, que nuestra opinión sea tomada en cuenta por eso desde aquí levanto la voz, para que oiga el gobierno, porque urge tomar medidas para que nunca más existan patrones que no contraten a mujeres por estar embarazadas, que nunca más exista un estado de discriminación de género que hoy se presenta, hago un llamado para que construyamos la igualdad para que nunca más exista un papel que diga mujer embarazada o con distinto salario”, espetó Marcia Rodríguez.