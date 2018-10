“Toman” agremiados de la FETSE la Conagua en Tlaxcala

Agremiados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE) “tomaron” las instalaciones de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para exigir un alto al acoso laboral que presuntamente practica un mando medio de esa oficina.

De acuerdo con el secretario general de la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Tlaxcala, Miguel Romero Ahuactzi, Mario Castillo García, un mando medio de la Conagua, ha trasgredido los derechos de la base trabajadora adscrita a este organismo.

Aseguró que esta situación ha prevalecido por varios años, de ahí que este miércoles decidieron solicitar el apoyo de los sindicatos adheridos a la FETSE –al cual también pertenece la organización que encabeza en Tlaxcala—para exigir un alto a las actitudes de dicho funcionario.

“Durante muchos años ha trasgredido los derechos de la base trabajadora, en acciones de amenazas, de falta de respeto, incluso en contra de la organización sindical, pues a su servidor así como algunos otros dirigentes se ha atrevido a impedirnos el ingreso a algunos centros de trabajo donde tenemos algunos agremiados”.

Para Romero Ahuactzi, este tipo de actitudes por parte del directivo de la Conagua “no entra dentro de sus facultades, pues para eso hay un director”.

Aseguró que como dirigentes sindicales no han tenido problemas para acceder a los centros de trabajo adscritos a la Semanart, entre ellos esta misma dependencia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Forestal. “En la Conagua, el director local nunca nos ha impedido la entrada, no entendemos por qué este personaje sí lo hace, si no está dentro de sus facultades”.

El líder sindical también aseguró que Mario Castillo “ha calumniado a la sección 54 del sindicato de la Semanart y con ello a la dirigencia nacional. A través de la historia, él ya ha juntado un grueso expediente con sus malas acciones”.

Refirió que el tema del Mario Castillo ya ha sido motivo de reunión con las autoridades de la Conagua, “pero no hemos llegado a un acuerdo, por eso es que hoy en día tomamos estas oficinas y la solución para nosotros es que este personaje se vaya, no podemos permitir más falta de respeto hacia la base trabajadora”.

Una comisión integrada por dirigentes de la sección 54 del sindicato de la Semarnat y la secretaria general de la FETSE en Tlaxcala, Blanca Águila Lima, se reunió con autoridades de la Conagua para tratar de solucionar este conflicto.