Tlaxcaltequidad. Superioridad frente a esos malditos tenochcas

Tlaxcaltequidad es un concepto que usa Jaime Cuadriello para referirse a la conciencia que los tlaxcaltecas tienen de sí mismos. Este concepto se lo escuché mucho tiempo antes a Desiderio H. Xochitiotzin.

Cuadriello afirma que “Los tlaxcaltecas fueron interlocutores exitosos frente al poder español, desde el grupo indígena, al mantener su autonomía. Y, fortalecer su posición en la región. Desde el siglo XVI colonizaron el norte del país, principalmente Sinaloa, San Luis Potosí y Coahuila. Además, preservaron su identidad hasta el siglo XVIII”.

Al explicar el “Origen y significado del escudo de Tlaxcala” Luis Fernando Herrera refiere que “la integración al imperio de Carlos V requería la construcción de una nueva identidad que diferenciara a los tlaxcaltecas de los otros indios, los vencidos…, se construyó un personalísimo relato de la Conquista, en el que los tlaxcaltecas se presentaron como conquistadores…”

En la revista Proceso de noviembre de 2011, Judith Amador Tello informa que “las glorias de la república de Tlaxcala”. Analiza el discurso político y simbólico de los caciques indígenas tlaxcaltecas, utilizado entre los siglos XVI y XVIII para conservar su autonomía territorial.

Agrega que “los nobles indígenas lucharon por su soberanía estatal en los ámbitos jurídico-legal y religioso. Y, lograron que Tlaxcala fuera reconocida como provincia autónoma, no sujeto al sistema de intendencias. Al consumarse la Independencia, la entidad no fue reconocida dentro de la Federación, pero en 1857 adquirió la categoría de estado libre y soberano”.

Tlaxcaltequidad. Un discurso alternativo, nacionalista y diferenciador

Refiere Jorge Bravo que los caciques tlaxcaltecas, “Como hábiles estrategas políticos, acordaron una alianza con Hernán Cortés y adoptaron la fe en Cristo un día 15 de agosto de 1519 (…) A cambio, el linaje tlaxcalteca recibió privilegios y prebendas como recompensa al pacto político-militar-religioso suscrito con la corona española…”

“Esa derrota menor de los señoríos de Tlaxcala adquiriría con el devenir el carácter de conciencia e identidad. Jaime Cuadriello prefiere acuñar el término “tlaxcaltequidad”. Un sistema de pensamiento social altamente politizado, la biografía colectiva y su cosmovisión. La pertenencia a una peculiar cultura político-religiosa, que consiste en un discurso alternativo, nacionalista y diferenciador“.

En Las glorias de la República de Tlaxcala o la conciencia como imagen sublime (coeditado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Museo Nacional de Arte, 2004). “Los pasajes gloriosos tlaxcaltecas aluden a una República favorecida en más de un sentido por lo sagrado: pueblo elegido que recibe los bienes celestiales. Se trata de un llamado casi divino para instaurar en Tlaxcala el cristianismo antes que en ningún otro sitio. La cuna donde irradia la evangelización al resto de los naturales del nuevo reino”.

Tlaxcaltequidad. La nueva tierra prometida

En imágenes de Tlaxcaltequidad” Jorge Bravo destaca que: “Lo que hace Cuadriello es una lectura alegórica (literalmente, decir otra cosa) de la historia. “No cabe duda de que los hijos de Tlaxcala -asegura el autor- fueron muy hábiles al estructurar un discurso casi mítico de su colaboración en la fundación del reino de la Nueva España y servirse de esto para negociar frente a toda adversidad.”

En el prólogo Ramón Mujica asienta que “Cuadriello arguye que las pinturas de don Ignacio Faustino Mazihcatzin utilizaban la retórica del portento –es decir, las epifanías y las apariciones celestiales a los indios tlaxcaltecas- como un poderoso mito legitimador. No había aquí indios vencidos dentro de un sistema colonial rígidamente estratificado y sin movilidad social.

Mostraban, más bien, al indio visionario y místico como enviado profético y elegido de Dios, eje de epifanías sanadoras para con su pueblo. Una de las pinturas dieciochescas de don Ignacio mostraba a los cuatro reyes tlaxcaltecas ya una cacica engalanada que personificaba la República de Tlaxcala. Sumisos y atentos a las prédicas augurales evangelizadoras del apóstol santo Tomás en Nueva España.

El mensaje es elocuente: las mariofanías y las angelofanías novohispanas articulaban una retórica profética regionalista que convertía a Tlaxcala en la nueva tierra de promisión del final de los tiempos.

Cuadriello, incluso, advierte que se trataba de un discurso alterno transculturador, ya escindido de la retórica providencialista española de conquista, empleado ahora para reivindicar el rol protagónico del amerindio dentro del drama bíblico de salvación (pág.17).

Tlaxcaltequidad. Superioridad frente a esos malditos tenochcas

En “Anotaciones. Ejemplar estudio histórico, social y estético de un programa iconográfico virreinal”, Jaime Oles asienta que ese documento, permite: “a Cuadriello explorar a fondo la decoración de la iglesia de San Simón, en particular los cuatro cuadros principales, cuyos temas servían para justificar la primicia de la religiosidad de los tlaxcaltecas, sus derechos ante los españoles y su superioridad frente a otros grupos indígenas (en particular, esos malditos tenochcas).

Cuadriello analiza cuatro temas de gran importancia para los estudios del arte novohispano. Primero discute las representaciones de las apariciones de la virgen de Ocotlán (en 1541) y san Miguel del Milagro (en 1631) a humildes indígenas tlaxcaltecos, eventos que servían como contraparte a esa otra aparición en Tepeyac, a un representante de sus antiguos rivales, los mexicas: two is better than one. [dos es mejor que uno]

Luego explora las imágenes de dos eventos históricos míticos: la supuesta presencia de santo Tomás-Quetzalcóatl en Tlaxcala en los primeros años de la Iglesia, siglos antes de la llegada de Cortés, y el martirio de los niños tlaxcaltecas, destructores de ídolos al inicio de la Conquista.

Esas dos historias, las cuales complementaban escenas contemporáneas del bautizo de los señores de Tlaxcala. Confirmaron que los tlaxcaltecas eran los más ancianos, los más devotos y los más merecedores cristianos en América.

De hecho, la inclusión adicional en la iglesia de dos retratos de indígenas cristianos semisantificados –…- ubicó las cuatro historias afirmadoras de tlaxcaltequidad –un término acuñado por Cuadriello– dentro de un contexto estético panamericanista, mucho antes de Bolívar o de Vasconcelos.

Tlaxcaltequidad. Estrategia para consolidar un linaje

En “Alteridad y alianza: consolidación y representación del grupo de poder en la república de Tlaxcala durante el siglo XVI”, Ana Díaz Serrano señala que “Prácticamente desde el encuentro con los conquistadores, los principales tlaxcaltecas desplegaron estrategias para consolidar sus linajes en la cima del nuevo orden social,…”

“La influencia de factores exógenos y endógenos impulsó cambios en estas estrategias, las cuales muestran la inserción de Tlaxcala en las corrientes culturales del resto de la Monarquía Católica. Sus principales asumieron los discursos de poder en boga, como los debates en torno a la nobleza de sangre o de servicio. Y, los desarrollaron frente a las instancias de poder superiores para su conveniencia.

El éxito de estas estrategias convirtió a la república de Tlaxcala en un territorio sobresaliente dentro de la Monarquía -con más preeminencias que la ciudad de México o incluso que la capital castellana-, actuando como punto de referencia para otros poderes territoriales americanos.

“Sin embargo, a finales del siglo XVI, un escurridizo factor, el azar, dinamitó los objetivos de continuidad y de preservación del orden interno…. A pesar de los esfuerzos y los logros. Tlaxcala sufrió una fuerte crisis de poder interno que derivó en su decadencia como poder territorial, dejando tras de sí la estela de una centuria, la del Quinientos, repleto de glorias”.