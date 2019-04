Tlaxcaltecas están conscientes del papel fundamental de Tlaxcala en la conformación del país: Alvarado

La titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela aseguró que los tlaxcaltecas están conscientes de que la participación de Tlaxcala en la conformación de México como país fue fundamental, de ahí que descartó que exista controversia por las acusaciones de traidores.

Si bien consideró que es necesario que cada quien genere sus propios criterios sobre la posición que ha jugado Tlaxcala en la historia del país, “pero nosotros estamos convencidos de que nuestra participación fue fundamental para dar origen a la nación que hoy somos”.

Observó que asumir una posición sobre este tema no debe sustentarse en el contexto actual, pues hace 500 años “México no existía, existe hasta 1821 con la consumación de la Independencia, y tenemos que reflexionar en esa mirada del siglo XVI no del siglo XXI, porque nuestros conceptos y valores son completamente distintos”.

Confió en que este ejercicio de reflexión permita a los tlaxcaltecas “ver hacia el futuro, es decir, cómo llegamos hasta aquí y cómo en conjunto podemos construir la siguiente parte de nuestra historia, hablando bien de Tlaxcala, obviamente, haciendo las cosas bien que a cada uno, como actores sociales, nos corresponde”.

Anabel Alvarado adelantó que todos estos temas serán discernidos en el Ciclo de Conferencias “Reflexionando Tlaxcala” que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de abril con la participación de dos historiadores especialistas en la materia.

Por otro lado, la funcionaria resaltó que la designación de cantante Carlos Rivera como embajador de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas permitirá que Tlaxcala sea conocida en países como España, donde el artista tiene “gran reconocimiento”, además de Latinoamérica.

Destacó que el espectacular colocado en la zona de la Puerta de Alcalá, en Madrid, España, para promocionar un concierto de ese intérprete en esa ciudad el próximo 11 de abril, será visto por más de 4 millones de españoles durante el tiempo en que esté colocado el anuncio, en el cual aparecen el lema “Queremos que Tlaxcala emocione al mundo” y el logo diseñado por el gobierno estatal para conmemorar la fecha histórica.

“Nos representa la posibilidad de que 4 millones de personas sepan dónde está Tlaxcala, dónde está México o que reconozcan el lugar histórico que pueda tener Tlaxcala en la fundación de México, vinculado a algo muy actual, a un joven muy talentoso que ha aceptado ser embajador de su tierra, sentirse orgulloso de ser tlaxcalteca”, expuso.

Anabel Alvarado fue entrevistada después del evento de entrega de premios a los alumnos y alumnas que ganaron las tres categorías del “Concurso Estatal de Pintura Infantil en Pro de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, que se llevó a cabo en instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En su mensaje, la funcionaria conminó a las y los menores a promover las cosas buenas que tiene la entidad y para que el nombre de Tlaxcala se diga con respeto.