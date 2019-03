Tlaxcala y el perdón

El perdón solicitado por Obrador al Rey de España para los pueblos originarios es legítimo desde los ojos de la justicia moderna, a decir, la violación sistemática de las garantías individuales y de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, genocidio, etcétera. Puede ser legítimo desde las perspectivas académicas que abordan las temáticas de la colonialidad, poscolonialidad y decolonialdad, puede ser legítima la preocupación del presidente de México por el orbe indígena, legítima su ocupación por resignificar su lugar en la historia.

Lo que genera desazón es el tiempo de la solicitud, el momento en que se hace, tanto en el contexto de España, que a días de elecciones exalta su hispanidad, y en el contexto local, en donde hace más de 100 días se ha exacerbado un nacionalismo híbrido muy a la mexicana.

Por qué Obrador no reposó su solicitud de perdón al momento de los festejos de los 500 años del “encuentro” o “conquista”. Haber solicitado el perdón cuando el debate en torno al “encuentro” o “conquista” estaría en todo el escenario público nacional, cuando en las universidades, instituciones gubernamentales y de cultura el tema de la construcción nacional a partir del arribo de los peninsulares estaría presente, sería la coyuntura. Indiscutiblemente no hay fechas para solicitar algo, menos tratándose de un perdón, pero sí hay contextos que favorecen y permiten robustecer la solicitud.

No se cuestiona la legitimidad de la solicitud, sino su premura, lo arrebatado de la acción. Esta premura y arrebato ha despertado las tensiones que los mexicanos guardamos en torno a nuestra mexicanidad, definitivamente, el desboque de Obrador no fue acompañado de un debate en el cual se haya incluido a los aludidos pueblos originarios. Obrador se abrogó al igual que el líder zapatista de la selva lacandona ser su voz, ser la voz de los que no tienen voz.

La solicitud del presidente no estuvo acompañada por un debate plenario sobre la construcción del ser mexicano antes y después de la llegada de los ibéricos, es una solicitud colmada de desmemoria y de una visión muy simplista de la historia y del recuerdo.

Obrador dejó entrever su anhelo por manejar la agenda mediática, colocar temas en el ámbito público, marcar tendencia, pero, también dejó ver su memoria de corto plazo, el tema del perdón a los pueblos originario no es algo novedoso, fue un tema ya discutido en el año 1992 y, posteriormente, durante la coyuntura de la alternancia política en el año 2000. Ello evidencia también su esfuerzo por hacer un uso político del pasado y colocar como una novedad el perdón a los pueblos originarios, cuando no es, para nada, una novedad.

Obrador destapó las tensiones que los mexicanos tenemos sobre las múltiples identidades de nuestra mexicanidad, intentó a través del perdón purificar una memoria dividida. Para unos mexicanos la llegada de los ibéricos es un proceso civilizatorio que estuvo acompañado de la evangelización, la gestación de la hispanidad y el origen de la nación, mientras que para otros mexicanos la llegada de los ibéricos es un suceso que victimiza, puesto que está colmado de violencia, saqueo, genocidio y explotación.

Los mexicanos no hemos logrado hacer una conciliación entre estas dos memorias divididas, vivimos en una constante disputa entre las memorias de los unos y las memorias de los otros, aunque ambas memorias sean legítimas, nos hayan fusionado, cohesionado y dado sentido como mexicanos. Ambas memorias se legitiman porque generar identidad a los sujetos, los fundan y refundan. Estas memorias son el germen de nuestra contradicción como mexicanos, la mexicanidad no resuelta.

La solicitud de Obrador sin un debate que la acompañe, la guíe y le dé soporte se convierte en un misil que detona las historias locales, las tensa. La solicitud de Obrador nos obliga por conocimiento y coincidencia histórica cuestionarnos si entonces Tlaxcala deba pedir perdón a sus vecinos poblanos por haber arremetido contra ellos en Cholula y si los tlaxcaltecas deberían también pedir perdón por acompañar la empresa de “conquista”, “encuentro” de los ibéricos en estas tierras. Se les debería de exigir a los tlaxcaltecas que se pidan perdón a sí mismos por haber ajusticiado a Xicoténcatl el joven al haberse opuesto a los españoles o, contrariamente, les debemos agradecer a los tlaxcaltecas la fusión de las dos culturas, el origen del mestizaje y de la mexicanidad.

Tlaxcala cobra relevancia en este debate ¿Los preparativos de los 500 años deben estar reencausando su sentido?

Correo: rodolfo.gamino@ibero.mx