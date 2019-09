TJA requiere de 3 mdp para operar en su sede; siguen despachando en Ciudad Judicial

Una inversión de al menos 3 millones de pesos requieren los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para equipar y amueblar el edificio que los albergará, el cual, de paso, no reúne los requerimientos para un óptimo funcionamiento.

La presidenta del TJA, María Isabel Pérez González, reconoció que desde hace casi cinco meses que el Ejecutivo estatal concluyó el acondicionamiento del edificio que habrá de albergar sus instalaciones, pero debido a que no tienen una partida presupuestal para adquirir el mobiliario y equipo, despachan en Ciudad Judicial.

“Desde que llegamos, el señor gobernador había realizado gestiones con el entonces presidente del TSJE que dotó de un edificio que el señor gobernador amablemente acondicionó, pero ese inmueble lo entregaron desde abril y no nos hemos podido pasar porque no tenemos mobiliario y recurso para poderlo adaptar; entonces seguimos en las instalaciones que eran de la Sala Administrativa y estamos en espacios completamente inadecuados y estamos esperando a que se nos dote de lo necesario sin incurrir en excesos”, justificó la magistrada.

Abundó que su recinto “están en lo que eran las salas de segunda instancia del TSJE, donde antes eran los juzgados civiles, pero no hemos podido pasarnos por falta de recursos; entonces vamos a solicitar y esperemos convencer porque necesitamos un inmueble propio, adecuado con espacios suficientes y no solo para nosotros porque también es para la ciudadanía”.

Ello a pesar que el acuerdo 06/2018 del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), estableció que el TJA tendría su residencia de manera provisional en Ciudad Judicial por un periodo no mayor a tres meses, pero este se ha alargado casi un año.

Sin embargo, Pérez González también lamentó que el inmueble que fue destinado al TJA incumpla con los “requerimientos”, pues “no está adaptado para un Tribunal y es un espacio insuficiente para la operación del nuevo organismo.

“Tenemos un inmueble que está pequeño y que trataron de adaptar, pero no está adaptado para un Tribunal, sino para una Sala porque un Tribunal debe tener muchas áreas para que realmente funcione; sin embargo, se adaptó, pero no cumple con los requerimientos para un Tribunal, pero es suficiente para empezar, pero el problema es que no tenemos muebles”.