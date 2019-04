El Carmen Tequexquitla no es considerado foco rojo para el gobierno estatal: CES

A pesar de los recientes hechos delictivos, incluido el asesinato del comisario de Seguridad de El Carmen Tequexquitla, Humberto Arcovendiz Vázquez, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Eduardo Valiente Hernández sostuvo que esa demarcación no es un foco rojo para el gobierno del estado.

Además, el funcionario reiteró que la seguridad, tanto en esa demarcación como en el resto de las Comunas de la entidad, es un asunto de “corresponsabilidad” entre el gobierno estatal y los 60 ayuntamientos, de ahí que estimó que no es dable evadir cualquier compromiso en esta materia de parte de los alcaldes.

Luego de que el pasado fin de semana fuera, presuntamente, asesinado el titular del área de seguridad de Tequexquitla y de que el alcalde de esa demarcación, Óscar Vélez Sánchez amagara con “renunciar (sic)” al cargo y responsabilizara a la Federación y al gobierno del estado por esos hechos, Valiente Hernández enfatizó que este municipio no es foco rojo ni tampoco ha sido desatendido por la administración de Marco Mena.

“No lo puedo considerar como un foco rojo, pero ojo, no lo puedo subestimar, se está atendiendo y la Procuraduría General de Justicia hace las investigaciones… al final lo estamos atendiendo y contamos con la valiosa participación de la Federación”, dijo.

Respecto a la renuncia de cinco elementos de la policía de Tequexquitla por temor ante el asesinato de su ex jefe, Valiente Hernández sostuvo que “están en su derecho, así como decidieron entrar, están en su derecho de salirse si es que no encuentran las condiciones necesarias para continuar en el cargo, pero ya estamos apoyando y reforzando al municipio. No es el caso de que si renuncian más policías municipales mandamos más estatales, no, porque ya está cubierto el municipio”.

Indicó que se ha reforzado la seguridad en ese lugar y no por ese hecho, “sino desde antes hemos estado trabajando en el municipio y la región de manera conjunta con la Policía Federal, con la División de Seguridad Regional, con el Ejército e incluso con la policía de Tequexquitla. Es un tema que no habremos de soltar y permaneceremos en la región con resultados diarios que tienen que ver con el robo de vehículos y al autotransporte”.

Valiente Hernández insistió que el tema de la seguridad es de corresponsabilidad y no de paternalismo… “Hemos encontrado respuesta de los alcaldes, pero son procesos que llevan tiempos, pero si nos empeñamos en algo y trazamos una ruta crítica, desde luego debemos generar avances, como en el caso de la obtención de la licencia oficial colectiva para la portación de arma de fuego. El alcalde está en su derecho de manifestar a lo que a su derecho convenga, mientras nosotros tenemos parte oficial de los procesos y en ese sentido debo decirles que hemos cumplido a cabalidad”, acotó.