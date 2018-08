Acuerdan taxistas y autoridades reunirse el 29 de agosto para analizar demandas

Representantes de concesionarios de taxis en la entidad y autoridades del gobierno estatal acordaron celebrar una reunión el próximo 29 de agosto para dar seguimiento a la demanda de los primeros para que se impida la operación de plataformas digitales para el servicio de traslados por particulares en el estado, por considerar que es competencia desleal y están al margen de la ley, pues no existe este tipo de servicio de transporte en la legislación local respectiva.

Ese acuerdo fue alcanzado entre los representantes de taxistas y los titulares de las secretarías de Gobierno (Segob) y de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), José Aarón Pérez Carro y Noé Rodríguez Roldán, después de los primeros realizaron una marcha y bloqueo de diversas calles de la capital tlaxcalteca.

Dicha manifestación –que inició a las 9:30 horas– se realizó a tres días de haberse llevado a cabo una acción similar en el municipio de Huamantla ante la intención de la empresa Pronto –que comenzó a operar el año pasado– de expandir sus servicios hacia otras partes de la entidad, pero sobre todo por la creciente demanda que ha tenido esta plataforma entre la población tlaxcalteca. Es de recordar que la Secte ha declarado ilegal dicha plataforma e incluso ha implementado diversos operativos para detener a sus operadores y unidades.

Las autoridades recibieron en oficinas de la Segob a una comisión de choferes y tras el encuentro, que duró poco más de 60 minutos, Reynaldo Delgado, uno de los representantes de los taxistas, dio a conocer el acuerdo y confió que para el próximo 29 de agosto –la reunión se celebrará al medio día–el gobierno ya tenga una propuesta sobre su demanda.

Explicó que el argumento que presentó el titular de la Segob para aplazar una respuesta a su exigencia, es que “nos pide empaparse del problema”, debido a que asumió dicho cargo hace unos días” y desconoce los antecedentes, pero “le pidió” al titular de la Secte que agilice “lo que ya se ha venido trabajando con anterioridad”.

De acuerdo con Reynaldo Delgado, la exigencia principal es que las autoridades impidan la operación de las plataformas digitales para el servicio de traslados de particulares, sin embargo, dijo que están dispuestos a que si el gobierno estatal les pide que conformen su propia plataforma digital lo harán.

“Vamos a darle el crédito al señor secretario, porque los que entramos vimos que tiene toda la disposición para coadyuvar a que esto tenga un buen fin, nos pide que ahorita nos retiremos a trabajar como dios manda, sigamos comprometidos con la sociedad con lo que ellos demandan y creo que vamos a llegar a un buen paso”, abundó tras lo cual los choferes comenzaron a retirar sus unidades de las calles aledañas al zócalo capitalino.

Acusó a la plataforma Pronto de estar operando al margen de la ley y sin pagar impuestos como sí, garantizó, lo hacen todos los concesionarios del servicio de taxi en Tlaxcala, “no se vale la forma como entró, nosotros pagamos impuestos, pagamos refrendo, un seguro especial que ellos no lo tienen”.

“Esta gente lo único que paga es la tenencia de sus vehículos y no todos porque son placas que están ya vencidas, no sé si estén dados de alta (…) no estamos en contra de los operadores porque todos tienen derecho a un trabajo (…) aquí la única que está ganando es ella (Nydia Cano, una de las empresarias de Pronto) porque si tiene 250 agremiados de a 500 pesos mensual, saquen cuentas cuánto está recibiendo mensual y va a incrementar su parque vehicular”.

Indicó que los taxistas que operan en Tlaxcala no son un monopolio, sino “el monopolio es ella ahorita, ella sí está ganando con todos sus agremiados, nosotros no, cada uno tiene una concesión o dos concesiones, pero eso no es un monopolio”.

“Ella dice que tiene 32 mil viajes, lo que está generando mil 200 o mil 500 pesos diarios eran de nosotros” porque los clientes que tiene ahora Pronto “eran de nosotros”. Donde se han visto más afectados son en los municipios de Tlaxcala capital, Apizaco, Huamantla y Chiautempan.

Pese a haber cerrado calles y provocado caos vial en la capital del estado, Reynaldo Delgado apuntó que su movimiento es pacífico y sin intención de afectar a la ciudadanía, además de que no hay alguien que esté liderando estas acciones. Catalogó a los choferes de pacifistas, pues dijo que ninguno ha respondido a provocaciones que les han hecho los operadores de Pronto.

Si bien, previamente, reconoció que hay concesionarios y choferes que han cometido abusos en contra de los usuarios, principalmente en el cobro del traslado y en algunas actitudes, pero aseguró que ya se está dando un cambio en el gremio para dar un mejor servicio a la población.

“Hay un cambio de paradigmas, cuesta mucho, pero he sido muy enfático en las tarifas. Esto se puede comparar con los taxis en Inglaterra, que son un ícono, nosotros podemos hacer lo mismo, podemos abrir puertas, podemos subir maletas, podemos subir sillas de ruedas, podemos cobrar lo que debe de ser, podemos estar limpios, podemos tener las unidades limpias, podemos estar uniformados. La ciudadanía merece que se le trate bien”.

Pidió que ya no se les “satanicen” en las redes sociales, “porque no todos somos malos, no somos ni delincuentes, ni rateros, como nos los han dicho ellos, porque nos han ofendido mucho. Somos gente civilizada, somos gente con educación, somos gente entregada al transporte y queremos dar lo mejor de nosotros, confíen en nosotros como ciudadanos, no vamos a defraudarlos”.

Por la mañana, previo a su ingreso a la reunión con los funcionarios, los choferes acusaron a los medios de comunicación de amarillistas por revelar que algunos taxis cobran hasta 70 pesos por el traslado del paraje conocido como La Virgen hacia centro de la capital –menos de 10 minutos–, “son 40 pesos”, gritó uno de ellos.