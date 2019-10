Proliferan “tarjeteros” que lucran con la necesidad de liquidez de los comerciantes: Fecanaco

La falta de inmediatez en la respuesta a las solicitudes de crédito por parte de la banca comercial ha provocado la proliferación de personas que lucran con la necesidad de liquidez de los comerciantes, conocidos como “tarjeteros”, pues prestan dinero con una tasa de interés que en ocasiones rebasa el 100 por ciento.

Esta situación fue dada a conocer por la presidenta de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en la entidad, Margarita Alva Macías, quien refirió que por lo menos el 50 por ciento de los alrededor de 8 mil 500 afiliados a este organismo requiere de financiamiento para la operación de su negocio.

“Se anunció un programa de crédito a través de Nacional Financiera (Nafin) con mucha expectativa, pero no cubría la parte de los micro negocios que son el sector más vulnerable porque los comerciantes no tienen línea de crédito con una institución bancaria al no cumplir los requisitos de este tipo de instituciones”, expuso en entrevista.