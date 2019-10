Tala clandestina en la Malinche ya es tema de seguridad, acuerdan estados y la Federación

Debido a la tala clandestina que prevalece en el Parque Nacional Malinche (PNM), los estados de Puebla y Tlaxcala, así como el gobierno federal acordaron clasificar a esta problemática como un tema de seguridad para, entre otras cosas, evitar fuga de información sobre los operativos, puntualizó el titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), Efraín Flores Hernández.

Previo a la conmemoración del 81 aniversario del Decreto del Parque Nacional Malinche, efectuado la mañana de este jueves en el Centro de Operaciones de este volcán, el funcionario fue cuestionado sobre el cumplimiento de este precepto a lo largo de ocho décadas de su expedición.

Al respecto, anotó que ha sostenido una serie de reuniones con la secretaria de Medio Ambiente de Puebla en la que se ha coincido que a esa entidad “le ha faltado un poco de trabajo” en la parte territorial que le corresponde, por lo que se han llegado a acuerdos importantes para trabajar en la parte conjunta.

“Faltan muchas cosas por hacer, pero hay una buena voluntad y disposición de ambos gobernadores para trabajar el tema y atender la problemática” que tiene, en torno al crecimiento de la mancha urbana, tala clandestina, contaminación y deforestación, por lo que se han detectado áreas para reforestación y saneamiento que serán atendidas el año próximo, apuntó.

Derivado de esas reuniones de trabajo, las dos entidades y dependencias federales acordaron que la tala ilegal es un tema de seguridad, “porque muchos de los movimientos que se realizaban para tratar de combatirla se detectó que podía existir la posibilidad de fuga de información”.

Explicó que en la ejecución de los operativos, al llegar a la Malinche, “la gente ya no estaba ni la madera, era un problema en el que había muchos actores que estaban informados y no se sabía de dónde provenía esa fuga de información”.

Por esa razón, se tomó ese acuerdo y “así lo están trabajando actualmente” desde la Secretaría de Gobierno (Segob) con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “en la que nada más se nos informa a nosotros que va a haber un operativo, pero no se dice el día ni la hora”, a fin de que sean más afectivas las acciones de competencia de la Federación con apoyo de la Policía Estatal.

Los operativos continúan y se han incorporado elementos de la Guardia Nacional (GN), pues la explotación irregular de los recursos naturales de esta montaña debe ser atendida de manera constante para “ver resultados” poco a poco.

“Puebla está asumiendo un compromiso junto con Tlaxcala para ir cerrando esas brechas por donde muchas ocasiones se estaba bajando madera”, indicó.

Sin embargo, afirmó que el problema no ha crecido y que el personal de la montaña realiza rondines de manera continua, para vigilar la parte perimetral del PNM. “Hemos detectado algunos lugares donde se efectúa algo de tala pero se reporta de inmediato a las autoridades competentes”, refirió al tiempo que precisó que la tala ilegal “quizá no es grave, pero sí complicado“, de ahí que ya se atiende con un enfoque de seguridad que anteriormente no lo era de esta forma.

Asimismo, contestó que la CGE carece de información relativa a la procedencia de taladores, debido a que los datos están concentrados en las instituciones de seguridad, pues se abren carpetas de investigación, por lo que se debe “mantener la secrecía”.

Añadió que en la zona de Mazatecochco y Teolocholco se han hallado hornos para elaborar carbón, por lo que ha abordado este asunto con los respectivos alcaldes de estos municipios para diseñar un programa alternativo de producción que incentive a pobladores, a fin de evitar esta práctica.

En cuanto a la mancha urbana, expuso que con base en los mapas del polígono “no hay un afectación grave”, pero algunos presidentes municipales han autorizado el cambio de uso de suelo, lo cual ha permitido construcciones hacia arriba.

“Hemos platicado con algunos para ver cómo vamos a parar y que ya no se otorguen este tipo de permisos; estamos revisando mecanismos legales para no afectar autonomía de los municipios, pero que también ellos nos apoyen porque es un tema bastante complejo“.

Prevé alcanzar un consenso entre febrero y marzo de 2020, para presentar un proyecto o acuerdo general entre los 12 municipios que tienen linderos con el PNM. Sostuvo que la mancha urbana ha abarcado “muy poco” terreno, “pero tenemos que frenarlo”.

Sin precisar el número de hectáreas invadidas, mencionó que los municipios que han irrumpido más en este entorno son San Francisco Tetlanohcan, Huamantla y Chiautempan, San Pablo del Monte.

Durante el acto protocolario del 81 aniversario del Decreto del PNM, acentuó que la montaña proporciona diversos servicios ambientales, los cuales han sido aprovechados desde los primeros asentamientos humanos que se establecieron en las faldas, pero a consecuencia del crecimiento poblacional y desarrollo industrial “comenzó a ser explotada en exceso”, por lo que para salvaguardarla se declaró Área Natural Protegida, por decreto presidencial el 6 de octubre de 1938 para convertirla en Parque Nacional.

En 1996 se entregó la administración del PNM a las dos entidades para emprender actividades de acción, planeación, promoción, ejecución, control, supervisión y evaluación que permita lograr la restauración, conservación, protección y aprovechamiento.

Actualmente, para enfrentar la problemática el gobierno estatal, a través de la CGE, opera de manera permanente tres brigadas de combate contra incendios, que en este año sumaron un total de 219 durante la temporada de estiaje, recalcó al tiempo que reconoció el trabajo de combatientes del fuego.

Afirmó que para prevenir daños, construyen brechas cortafuego en cinco mil metros lineales en parajes diferentes donde la acumulación de combustible es mayor. Además, se han rehabilitado zanjas-bordo en una superficie similar a efecto de capturar la mayor cantidad de agua pluvial y de filtros a mantos acuíferos, para evitar la erosión del suelo forestal del volcán.

Agregó que en los seis puntos estratégicos de la perimetral del PNM, los 365 días del año operan igual número de casetas de vigilancia donde se registra y orienta a visitantes, cuya cifra asciende a más de 400 mil en 2019.

En el Programa de Reforestación se plantaron 250 mil árboles en 700 hectáreas, pues así se estableció la meta. Pero subrayó que en los últimos años se han aperturado y pavimentado caminos, por lo que es necesario incrementar personal de vigilancia e instalar más casetas para cubrir zonas son vigilancia, entre ellas Tepatlaxco y Cuauhtenco.

“El reto es grande”, resaltó el funcionario. A su vez, Beatriz Manrique Guevara, secretaria de Medio Ambiente de Puebla, convocó a “apretar el paso”, pues la presión urbana “no nos puede ganar, necesitamos contenerla”.

En tanto, el gobernador Marco Antonio mena Rodríguez, enfatizó que la Malinche es signo de identificación y orgullo, por lo que tanto Tlaxcala como Puebla “redoblan esfuerzos” para evitar incendios forestales y para cuidar la madera”.

En reconocimiento a las labores de brigadistas y personal de la CGE, el mandatario les entregó uniformes y anunció que ha instruido a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) que se les otorgue un incentivo económico como parte de la conmemoración de este 81 aniversario del Decreto del PNM.