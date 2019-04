Suspenden Sky Bar de Apizaco por atentar contra la integridad física de las personas

Luego de que se diera a conocer en redes sociales sobre el ataque a dos jóvenes por parte de trabajadores del lugar conocido como Sky Bar en Apizaco, la tarde del pasado lunes la Dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento llevó a cabo la suspensión del establecimiento.

Lo anterior por atentar en contra de la integridad física de las personas, ya que no es la primera vez que se presenta este tipo de abuso en ese lugar, pues a inicios de 2019 un sujeto fue agredido con arma blanca y hace aproximadamente dos meses uno más fue golpeado por el mismo personal.

Cabe resaltar que dicho establecimiento no cuenta con licencia de funcionamiento refrendada y por consiguiente ni con dictamen de Protección Civil ni de Ecología, además de no estar al corriente con sus obligaciones por el servicio de agua potable, por lo que estas irregularidades no pasaron desapercibidas por la autoridad municipal.

De acuerdo con la información del director de Desarrollo Económico, Javier Llera Martínez, la instrucción del alcalde Julio César Hernández Mejía fue no dejar pasar ningún tipo de abusos en contra de la ciudadanía y cero tolerancia a negocios problemáticos.