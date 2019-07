Son tres los documentos indispensables para solicitar la credencial para votar: INE

El acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía actual y comprobante de domicilio vigente, cada uno en original, son los documentos necesarios para efectuar cualquier trámite de la credencial para votar ante los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), informó la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

A propósito de la pérdida de vigencia de las credenciales para votar 2019 a diciembre de este año, la instancia advirtió a las y los ciudadanos tlaxcaltecas que deben acudir lo más pronto posible a cualquiera de los 10 MAC fijos, semifijos y móviles instalados en la entidad, evitando así largas filas a principios de 2020 y el rechazo de sus trámites al momento de efectuarlos en instituciones públicas y privadas, pues con la pérdida de vigencia son dados de baja del padrón electoral.

Expuso, además, que con estos tres documentos podrán realizarse trámites de inscripciones al padrón electoral por primera vez, en el caso de los jóvenes que cumplieron la mayoría de edad o la reincorporación a quienes fueron dados de baja; corrección de datos o cambio de domicilio, así como reposición, por robo o extravío.

El INE aclaró que el acta de nacimiento, que acredita la nacionalidad mexicana, es el único documento, de los tres señalados, que es irreemplazable, por lo que de no contar con éste debe tramitarse antes de acudir al MAC. Sin embargo, si las y los ciudadanos no tienen comprobante de domicilio o algún documento de identificación, podrán presentar dos testigos, de los cuales uno deberá estar inscrito en el padrón electoral en el mismo municipio y otro de cualquier otra demarcación de la misma entidad federativa, que no hayan sido testigos en el último mes.

La instancia electoral recordó que de los seis MAC fijos y semifijos que operan en Tlaxcala, los de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco están abiertos de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 20 horas. y sábados de 8 de la mañana a 14 horas; mientras que los ubicados en Huamantla, San Pablo del Monte y Calpulalpan operan de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 16 horas y los sábados de 9 a13 horas.

Además, el organismo electoral nacional recordó que, a través Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana (Ceceoc), el INE ofrece el servicio de citas programadas para agendar el día y hora que convenga al ciudadano o ciudadana para asistir a los módulos, de tal manera que el trámite se ajuste a sus tiempos y solo invierta un promedio de 15 minutos en la gestión de la credencial.

Es de mencionar que, para recoger la credencial para votar, los ciudadanos deberán presentarse en el mismo módulo del INE en que la solicitaron.

Para mayor información, la Junta Local del INE pone a disposición del público los números telefónicos 018004332000 y, en Tlaxcala, el 01246 46 25299, así como las páginas en internet Facebook INE Tlaxcala y en Twitter @INE_Tlaxcala.

De esta manera, el organismo autónomo realiza el mayor esfuerzo para responder a la demanda de los ciudadanos tlaxcaltecas, a efecto de que cuenten con su identificación oficial vigente.