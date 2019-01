Son necesarios estudios sobre uso de bombas antigranizo por parte de Audi, pide Bretón

Alfredo Montiel Bretón, comisariado ejidal de San Luis Huamantla, demandó el apoyo del gobierno del estado para la realización de estudios científicos que permitan despejar dudas sobre el supuesto uso de bombas antigranizo por parte de la planta Audi, a fin de evitar pérdidas agrícolas en 2019.

El titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), José Luis Ramírez Conde, ha declarado que no se ha comprobado el uso de ese tipo de herramienta –señaló-, sin embargo, no hay certeza de que así sea.

Asimismo –agregó-, los ejidatarios plantean la realización de algunas acciones para contrarrestar los efectos de la sequía, por ejemplo, aumentar las actividades de reforestación en la zona, a efecto de generar mayor humedad.

Insistió en que los campesinos requieren saber si cuentan con el apoyo del gobierno para atender y resolver esta problemática que se registró el año pasado durante el ciclo agrícola primavera-verano, ya que “estuvo bastante malo, inclusive, se ponían las nubes y nada más veíamos cómo pasaban, no caía el agüita, nada más unas gotitas; se nublaba todo pero la lluvia caía del lado de Apizaco”.

Remarcó que este comportamiento del temporal les hace suponer “que sí hay una afectación”, debido a la utilización de algún sistema por parte de la empresa automotriz (ubicada en San José Chiapa, Puebla), “pero no sabemos qué es exactamente”.

El comisariado consideró que es una casualidad que tras la primera manifestación que un grupo de ejidatarios de los municipios de esta zona realizó en la capital del estado para denunciar esta situación, “al otro día o a los tres días empezó a llover”.

Hay coincidencias “que son ilógicas”, pues hubo partes “en las que no cayó nada de lluvia”. Agregó que de esta sequía no se puede culpar totalmente a la canícula que azotó al país casi a mitad del año pasado, pues en algunas áreas de la entidad tlaxcalteca sí se registraron precipitaciones pluviales.

“Quedaron de resolvernos pero no hemos tenido una respuesta del gobernador; otra vez nos estamos alistando para ver qué es lo que pasa porque no recibimos solución… platicamos con gente de Audi, pero no nos va a decir que sí ocupan esas bombas para que no llueva, nos dijeron que hiciéramos lo correspondiente”.