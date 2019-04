Somos la tierra

La cultura racionalista que ha predominado hasta ahora en Occidente, nos ha enseñado de diferentes maneras, primero, que el hombre es el rey de la creación destinado a dominarla y explotarla en su provecho, aunque en los últimos decenios este dogma se ha modificado un poco, en el sentido de que el rey de la creación no es el ser humano sino el dinero, el lucro, el capital, la explotación y la obtención de ganancias, de tal forma que toda destrucción, despojo, extinción de los recursos naturales, se justifica con este principio, elevado a fundamento de las sociedades capitalistas y en contra de la vida misma de las especies que habitamos el planeta. Este principio básico es el que hay que remover de nuestras conciencias y de nuestra cultura sociopolítica. Desde hace décadas, desde 1973, para ser precisos, se ha venido cuestionando el modelo de civilización autodestructivo que se ha denominado “desarrollo” o “progreso”, alertando sobre los riesgos que se vislumbraban en cuanto al saqueo y dilapidación impunes que significa para la madre tierra, el mantener nuestro sistema de vida depredador.

Desde entonces los dueños del capital no sólo se hicieron sordos al llamado, sino que negaron y combatieron frontalmente cualquier tipo de cuestionamiento que afectara sus intereses económicos. El demente que encabeza el gobierno norteamericano, apenas llegó al poder, declaró que el cambio climático y el calentamiento global eran “cuentos chinos”. Sin embargo, día a día se registran peores condiciones climáticas: derretimiento de los glaciares polares, acidificación de los océanos, desaparición de incontables especies, de los polinizadores, por ejemplo; y en general, síntomas en todas partes que demuestran la irremediable ruptura de la “homeostasis” natural que permitía la vida en nuestro planeta.

Ayer lunes se celebró a nivel mundial el “Día de la Tierra” y en días previos decenas de activistas del movimiento “Rebelión contra la Extinción” fueron reprimidos y encarcelados por “obstruir el tráfico”, cuando se manifestaban frente al ayuntamiento de la ciudad–emblema del capitalismo: Nueva York; y lo mismo sucedió en otro de los núcleos fundadores del capitalismo depredador, es decir Londres, en donde también se encarcelaron a más de 500 militantes del mismo movimiento y por las mismas razones. Y ¿qué es lo que pedían los manifestantes? Cuatro cosas muy simples: Que no se oculte ni se distorsione la verdad del cambio climático; que se tomen las medidas necesarias para reducir las emisiones del CO2 en un 50 por ciento; que se tomen las medidas necesarias para mantener el funcionamiento de los ecosistemas alterados por la codicia humana; y finalmente, que los ciudadanos se organicen para vigilar y obligar a los gobiernos que cumplan con las medidas necesarias para frenar la hecatombe. Lo que está en juego, de acuerdo con las demandas anteriores, es el modelo mismo de cultura y mal llamada “civilización” que se pretende mantener dentro de la lógica capitalista del mercantilismo y la ganancia, en donde las campañas de “reciclar” bienes, aunque son buenas para tomar conciencia de los costos del consumo, no solucionan el problema de fondo, que sigue siendo el consumo desenfrenado e ilimitado. Y mientras muchos se obstinan en creer que no hay cambio climático, nuestra Matlalcuéyetl ardía por más de 24 horas, porque los pastizales están secos y las lluvias del fin del invierno no llegaron. En Europa, voces como la de la joven sueca Greta Thunberg, alertando de que nos quedan unos 10 años para frenar el desastre, lograron mover a los jóvenes de secundaria y prepa en varios países europeos, para las primeras huelgas estudiantiles en favor de la vida en la tierra. Ya se trata de pasar a acciones más radicales y de fondo.