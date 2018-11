Solo pagarán seguro de 10 a 12 campesinos por ejido, acusa dirigencia de la Coduc

Contrario a lo señalado por la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), señaló que ya han sido dictaminadas las verificaciones a cultivos afectados por fenómenos climatológicos, pero solamente serán indemnizados de 10 a 12 campesinos por ejido, “los más cercanos” al comisariado o “los amigos”.

Expuso que por parte de esta organización son más de dos mil productores perjudicados en sus siembras, principalmente por la sequía que azotó en varios municipios, sobre todo de la región oriente: Cuapiaxtla, Altzayanca y Huamantla.

Sin embargo, la falta de humedad también dañó otras zonas, como la norte, por lo que reiteró que las afectaciones podrían ser en más de 150 mil hectáreas, “aunque faltan muchos más ejidatarios que no están agrupados a la Coduc, pero prefieren no hacer el trámite por tantas vueltas” que deben hacer para tramitar el Seguro Catastrófico, “para que al final les digan que no hay dinero”.

Apuntó que la Sefoa y las aseguradoras han inspeccionado las parcelas reportadas y que todas están posibilidad de indemnización porque tienen algún grado de daño.

“Ya hay dictámenes, pero solo dan el pago a 10 o 12 afectados por ejido, es decir, a los más cercanos al comisariado, a los amigos, a gente muy focalizada que después paga en algún proceso electoral y con el voto”.

Exigió al gobierno estatal “poner un alto al uso indiscriminado de recursos y de maltrato a la gente del campo”. Citó el caso de 22 agremiados de San Lucas Tecopilco, quienes “después de mil vueltas para reclamar su apoyo (seguro) del año 2016, el secretario de Fomento Agropecuario, el secretario de este y uno de apellido Pelcastre que es el encargado de darle seguimiento al tema del campo y los seguros, les dijeron que ya no había recursos, ya se los habían gastado”.

Reprochó que en 2017 “sucedió lo mismo” y lamentó que los ejidatarios gastan más en realizar el trámite “que en lo que les van a dar. Creo que su ley es, mientras más vueltas des te cansas y ya no vienes, pero nuestros compañeros son necios”.

Abundó: “Muchos dicen que ya la traigo con el gobernador, en verdad no, solo estamos en contra del actuar del secretario de Fomento Agropecuario, de campo no sabe”.

Equiparó el tema de las aseguradoras agrícolas “con los gigoló, porque –dijo- el gobernador trae a sus empresas que dan mil 500 pesos por hectárea, pero el gasto del campesino fue de ocho mil 500 pesos por cada una hasta la etapa del jilote”.