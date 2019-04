Solo 3 % de mujeres que recurren al CJM presentan demanda contra su agresor: Cruz

De las 500 mujeres que han acudido al Centro de Justicia para Mujeres (CJM) para denunciar actos de violencia en su contra, únicamente el 3 por ciento de ellas presentó una demanda penal por esos hechos, dio a conocer la coordinadora de ese espacio, Juana de Guadalupe Cruz Bustos

Agregó que el CJM da seguimiento a las denuncias presentadas, además de proporcionar asesoría a las mujeres afectadas por algún tipo de violencia ejercida en su contra, aunque lamentó que la mayoría de féminas en esta situación no deciden acudir a las instancias respectivas para que se les haga justicia.

“Estamos están recibiendo un número importante de mujeres en el Centro de Justicia, pero seguimos con la circunstancia de que las mujeres no quieren denunciar, sólo les estamos dando la atención integral, por los afectos que tienen ellas del agresor”, consideró la también ex legisladora local.

En este sentido, justificó la falta de un trabajo integral hacia las víctimas de violencia por parte de las autoridades ante el hecho de que no deciden seguir los cauces legales.

“Es decisión de ellas no hacer una denuncia formal, y cuando asiste una mujer al Centro de Justicia, lo primero que nos piden es pedirle al agresor que lo deje de hacer, que no la siga golpeando, que tenga medidas de protección, prevenir, pero no denuncian” las agresiones que sufrieron.