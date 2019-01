Solicitan a juzgado de distrito que ordene al TCA agilizar resoluciones sobre expulsiones en el Sindicato 7 de Mayo

La ex secretaria general del Sindicato 7 de Mayo, Guadalupe Rodríguez Guzmán dio a conocer que se ha solicitado al juzgado de distrito que ordene al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) que dicte los correspondientes laudos laborales de nueve expedientes, en virtud de que ha habido retraso en su resolución.

En conferencia de prensa, mencionó que en próximos días se analizará en el tribunal laboral los juicios relacionados con la expulsión del sindicato de ella, de Pedro Erazo Rivera y otros, pero advirtió que en caso de se retrase la resolución, los interesados solicitarán el amparo del juzgado.

Rodríguez Guzmán también indicó que están en proceso juicios por la existencia de dos tomas de notas otorgadas al sindicato, ambas son encabezadas por el actual secretario general, Edgar Tlapale Ramírez, pero con diferentes equipos, aun cuando en octubre próximo vence el periodo del comité de vigilancia que encabeza Pilar Meneses, mientras que en abril del siguiente año concluye el periodo de la actual dirigencia.

De igual manera, dijo que como la autoridad no ha resuelto el tema de la separación de su puesto de trabajo y la expulsión del sindicato, aún son considerados trabajadores, pero informó que en esta ocasión no asistirán a la asamblea anual que se llevará a cabo este miércoles 16 de enero.

Acusó al comité de vigilancia de perseguir a los trabajadores que han mostrado algún tipo de apoyo a la ella.

Guadalupe Rodríguez hizo un llamado al gobernador Marco Mena para que se agilice la solución de los diversos juicios que interpusieron los trabajadores que desde 2014 fueron suspendidos de sus derechos y supuestamente expulsados del Sindicato 7 de Mayo.

Por último, informó que en la audiencia de este lunes, en la sala uno de la juez segunda de control y juicio oral del distrito judicial de Guridi y Alcocer, ella y Elodia Flores, ex secretaria de gastos médicos, no quedaron vinculadas a proceso, al desahogarse una acusación por supuestamente no haber entregado dinero por este concepto a una agremiada.