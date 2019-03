Solicita IEM a la Cámara de Diputados reasignación de recursos a refugios para mujeres

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) “ha alzado la voz” ante la Cámara de Diputados federal, a fin de que reconsidere la asignación de recursos a refugios para mujeres en situación de violencia, afirmó Angélica Zárate Flores, directora del organismo.

Sin embargo, mostró confianza de que esta determinación no avance, pues afirmó que la diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género (María Wendy Briceño Zuloaga) trabajó para que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) no se perdiera.

“Y en ese tenor está ahora precisamente con este tema. Sé que no se puede conocer tan rápido toda la escama de apoyos y oportunidades que se han venido ofreciendo, pero una cosa va de la mano con la otra“.



La funcionaria acentuó que todas las titulares de los Institutos de la Mujer en las entidades federativas, han platicado con esa legisladora, quien les afirmó que se encuentra “en esa lucha”. Dijo que esperan resultados buenos, pese a que el gobierno federal ha emitido comunicados no coincidentes.

“Es un tema que nos preocupa porque hasta donde recuerdo, tienen un alto sentido de continuidad a la protección, si por un lado recibimos a las mujeres en una situación de violencia y a sus hijos y les procuramos en el programa Paimef, que es el que ejecuta el IEM, y se les asesora, da acompañamiento y se buscan las redes de apoyo para ponerlas en resguardo, ¿a dónde acudimos?, pues a los refugios”.

Puntualizó que debido a que el gobierno estatal no opera ningún espacio de este tipo, no podría informar el monto que Tlaxcala recibirá a través del Paimef. Reiteró que por seguridad de las víctimas no puede proporcionar el número de refugios en la entidad ni su ubicación, pero dijo que la cifra de personas atendidas en esos lugares es variable. Prefirió no precisar si la administración de Marco Antonio Mena podría asignarles recursos, debido a que el ejercicio fiscal ya está en curso.