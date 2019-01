Solicita Consejo Ciudadano al gobierno federal intervenir para solucionar conflicto territorial en SPM

Ante la falta de interés de las autoridades locales por atender este asunto, el Consejo Ciudadano Intermunicipal de Defensa del Territorio Tlaxcalteca determinó solicitar la intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se solucione el conflicto de delimitación territorial entre los estados de Tlaxcala y Puebla, así como la invasión ilegal por parte de paracaidistas poblanos de terrenos del municipio de San Pablo del Monte.

De acuerdo con el presidente del Consejo Ciudadano, Héctor Joseph Cid, de manera inicial funcionarios y legisladores federales manifestaron su disposición de intervenir y buscar las estrategias propicias para que las autoridades de esos estados, encabezadas por sus respectivos gobernadores, atiendan y den solución, con base en la ley, a esos conflictos.

Dicha postura fue fijada al Consejo Ciudadano por la responsable de Atención Ciudadana del gobierno federal, Leticia Ramírez, y por legisladores de las cámaras Baja y Alta del Congreso de la Unión, entre ellos el presidente del Senado, Martí Batres, en sendas reuniones que sostuvieron con ellos el pasado 29 de noviembre.

Joseph Cid informó que ese día acudieron a Ciudad de México para tratar de entrevistarse con el entonces presidente electo, pero solamente fueron atendidos por Leticia Ramírez. En dicha reunión, abundó, “hubo un compromiso de que el gobierno federal va a intervenir citando a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala para el diálogo y buscar la forma de aplicar la ley”.

Posteriormente la comitiva, en la que también participó el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Cano Cóyotl, se trasladó al Congreso de la Unión, donde también logró reunirse con legisladores federales.

Joseph Cid recordó que el problema limítrofe y la invasión de paracaidistas de terrenos tlaxcaltecas es un problema añejo que no ha sido resuelto por a falta de voluntad de las autoridades poblanas y tlaxcaltecas, de ahí que decidieron recurrir, como lo hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al gobierno federal, aprovechando que se trata de una nueva administración.

“Hemos retomado el trabajo de la defensa del territorio tlaxcalteca, asimismo sobre la aplicación de la ley a los paracaidistas que aún mantienen invadida alrededor de 15 hectáreas colindantes con San Pablo del Monte, es gente que se ha mantenido con los terrenos desde hace unos años (desde 2014) y el gobierno del estado no ha puesto disponibilidad para lograr el objetivo”.

Refirió que esos terrenos están legalmente escriturados en Tlaxcala, pero los paracaidistas han estado presentado documentación falsa de propiedad a quienes les compran. “Aquí la cuestión es que algunos diputados de Puebla, tanto federales como locales, han buscado la forma de confundir a los que han comprado terrenos a los invasores con el argumento de que son terrenos ejidales y les presentan documentación falsa del ejido de San Pablo Xochimehuacan (municipio poblano)”, lo que ha propiciado la intervención del gobierno de Puebla.

En Tlaxcala, abundó, el Consejo Ciudadano ha buscado una reunión con Lorena Cuéllar Cisneros, coordinadora estatal de los Programas Federales, para abordar este asunto, si bien la ahora representante en la entidad del gobierno de López Obrador ya tiene conocimiento de este tema, pues le fue planteado cuando fungió como senadora.

El activista comentó que trataron de entrevistarse con Cuéllar Cisneros porque “en México nos dijeron que buscáramos al enlace, pero no nos ha podido recibir, la buscamos el viernes pasado en sus oficinas (en la ex delegación de la Secretaría de Desarrollo Social), pero nos dijeron que estaba ocupada y que nos agendarían la reunión”, pero hasta el momento no se han comunicado con él, anotó.

Para Joseph Cid, el tema de los límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala debe revivirse por dos motivos, el primero “para no permitir que el territorio tlaxcalteca, a través de engaños, se pierda con gente que está haciendo negocio con terrenos de Tlaxcala al venderla a gente que desconoce el conflicto desde su origen”.

Y, dos, porque, expuso, es necesario que las autoridades de ambos estados, junto con las dos cámaras del Congreso de la Unión participen en la solución de este conflicto territorial.

Manifestó su confianza de que el problema será resuelto, mediante la aplicación de la ley, con la participación del gobierno federal, que encabeza López Obrador, si bien advirtió que ello no será fácil.

“En ambas cámaras (de diputados federales y senadores) hubo la voluntad de atender el asunto, es un problema de muchos años y no será fácil resolverlo de un día para otro, pero creo que tenemos que partir del criterio de la confianza hacia las autoridades y legisladores, pues hay elementos jurídicos que garantizan la propiedad tanto del territorio tlaxcalteca como de la propiedad privada, de la cual fueron despojados los dueños legales”.

Por otra parte, respecto del acuerdo que firmó el año pasado con representantes de invasores de terrenos de San Pablo del Monte, Joseph Cid reveló que éste ya fue roto por parte de los paracaidistas, quienes ahora se han abocado a ofrecer para compra más superficie de ese municipio.