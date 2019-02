No hay más ciego que él no quiere ver. El sector energético fue sistemáticamente desmantelado, la caída en la extracción de petróleo y sus derivados fue un acto planeado, ocurrió lo mismo con la producción de energía eléctrica, ambos son ejemplo de las políticas neoliberales sumado a la voracidad de la clase política y económica nacional. A la luz de los años se fue perdiendo soberanía energética, cada vez más se promovió la dependencia extranjera, no sólo para importar gasolina, diesel, turbosina, sino para que empresas de ese sector fueran beneficiadas con sendos contratos para prácticamente tomar por asalto a uno de los sectores más importantes para el desarrollo nacional.

Extracción estancada, escasa inversión pública, endeudamiento, carga fiscal sobrecargada y corrupción al más alto nivel fueron algunos de los elementos que explican la actual crisis que vive Pemex, sobra decir que ocurrió lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al grado que ésta actualmente produce tan solo el 50 por ciento de la energía eléctrica que consume el país, el otro 50 por ciento es generado por la iniciativa privada nacional y extranjera. La CFE sufrió los embates del modelo neoliberal y del recetario aplicado por la tecnocracia en el poder, muchas de las termoeléctricas fueron dejadas a su suerte, con el deterioro que implica la nula modernización, pero no sólo eso, las prácticas neoliberales favorecieron la entrada de empresas outsourcing para debilitar a la clase trabajadora como el caso del cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro y sus respectivos efectos en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

De hecho, el proceso de desmantelamiento de ambas empresas inició mucho antes de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, esa fue la cereza del pastel para terminar con lo poco que quedó de Pemex y CFE. Haciendo una revisión somera se pueden identificar periodos, fechas y personajes de cómo sistemáticamente se hicieron acciones en el sentido de transitar a la privatización del sector energético, desde el uso discrecional de los excedentes petroleros con Vicente Fox, hasta el cierre del SME con Felipe Calderón, o el crecimiento descomunal del endeudamiento de ambas empresas paraestatales, sobra decir los contratos u subcontrataciones simuladas para vender al mejor postor parte de los procesos de operación del petróleo, gas y energía eléctrica, es decir, privatizar uno de los sectores clave de cualquier economía nacional. Por ello, no sorprende que detrás de tales acciones estuvieran sendos beneficios, ya sea para ilegalmente ganar elecciones como ocurrió con el caso Odebrecht y el ahora investigado Emilio Lozoya, el famoso e impune caso del Pemexgate para favorecer a Francisco Labastida Ochoa, candidato perdedor del PRI en el año 2000 o bien para que los beneficios de contratos a modo tuvieran recompensas como ahora se está ventilando en la contratación de ex funcionarios en el sector energético, ya sea como asesores, consultores y en los casos emblemáticos de plano en el negocio con empresas energéticas como ocurre con la familia Fox–Sahagún.

A ello se debe añadir el uso faccioso del Estado mexicano por parte de la tecnocracia neoliberal, que modificó el marco legal, creó instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencias Económicas y la Comisión Reguladora de Energía, entre otras. Todas ellas para asegurar no el éxito de Pemex y la CFE, sino para garantizar la participación del sector privado nacional y extranjero en franco deterioro de ambas empresas del gobierno, ya sea favoreciendo veladamente el monopolio privado o a través de contratos como los aprobados por José Antonio Meade, cuyas pérdidas eran evidentes, sería importante investigar al candidato del PRI y su responsabilidad sobre esos contratos.

De hecho, la tarea de recuperar la soberanía energética del Estado mexicano no será tarea fácil, pues no será suficiente con inyectar mayores recursos de inversión pública como los anunciados por AMLO, sino que se tendrá que desmontar el andamiaje legal e institucional para jugar con mejores cartas en la lucha por el control de las áreas estratégicas del Estado mexicano, éstas que vendieron sin apego a un criterio insoslayable el mejor desarrollo del país. Es plausible que se empiece a reorientar el presupuesto público a una mayor inversión pública en Pemex y CFE, desde luego es aún insuficiente, pero eso siempre será mejor que seguir saqueando al país como lo hicieron sin empacho el duopolio del PRIAN al que se sumó el PRD y las empresas del ramo.

Llama la atención las críticas de las calificadoras y del sector financiero por el plan de rescate energético, pero aún más llama la atención la ausencia de críticas a los gobiernos y a los personajes que hicieron de Pemex y CFE empresas saboteadas y torpedeadas para estar en su actual crisis. Sería pertinente que los banqueros y las calificadoras asistieran a clases de finanzas públicas e inversión pública para el desarrollo, a lo mejor aprenden a diferenciar lo que es una empresa pública de una privada y su efecto en el bienestar de un país. Vamos por la recuperación de nuestra soberanía, incluida la energética.

Entre tanto, la temperatura aumenta en Tlaxcala, es probable que el mes de febrero sea el preludio de que en este 2019 el calor rebasará los históricos promedios, ¿usted cómo apaciguará el calor? Ver para creer.