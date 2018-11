Sin incidentes, elección para renovar el CEN del PAN; gana Marko Cortés

Con una amplia ventaja a favor de Marko Cortés, este domingo se llevó en Tlaxcala, sin contratiempos ni incidentes mayores, la elección del presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN).

En el caso de Tlaxcala, prácticamente todos los grupos al interior del PAN arroparon a Marko Cortés como sucesor de Ricardo Anaya al frente del blanquiazul, pues logró superar con facilidad a su adversario Manuel Gómez Morín, quien tuvo una presencia marginal en la contienda.

El triunfo de Marko Cortés fue inobjetable, pues obtuvo 2 mil 95 votos contra 313 de Manuel Gómez. En total fueron 2 mil 424 sufragios, lo que representó un índice de participación de 75.9 por ciento de los 3 mil 194 militantes panistas en la entidad.

Cabe destacar que en este proceso interno se instalaron 34 centros de votación en igual número de municipios del estado, a través de la comisión auxiliar de elecciones, los cuales iniciaron la recepción de sufragios a partir de las 10 horas y estuvieron abiertos hasta las 17 horas.

Los centros de votación se instalaron en los municipios de Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Ixtenco, Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Cuaxomulco, Tlaxco, Atltzayanca, Tenancingo, Teolocholco, Acuamanala, Chiautempan, Tetlanohcan, Nopalucan, Tepetitla, Ixtacuixtla, Zacatelco, Tepeyanco, Hueyotlipan, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Texoloc, La Magdalena Tlaltelulco, Natívitas y Contla de Juan Cuamatzi, entre otros.

Antes de la elección, el aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, José Gilberto Temoltzin Martínez confió en el triunfo de Marko Cortés, pero anunció que los grupos que lo respaldan cuidarán el padrón con la finalidad de que no existan “sorpresas” de cara a la votación interna estatal del próximo 16 de diciembre.

El ex diputado local manifestó que el registro de militantes está cerrado a 3 mil 194 ciudadanos, pero que él y quienes lo apoyan habrán de estar atentos a que no sea susceptible de manipularse ni haya “mano negra” en el proceso de renovación del CDE.

“Esperamos que no vaya a haber sorpresas en el padrón de militantes y de todos modos esperar que durante todo el proceso interno no haya casos de corrupción y que no haya mano negra para no manipular las cosas”, expuso ante representantes de los medios de comunicación.

Arropado por liderazgos panistas como la senadora Minerva Hernández Ramos, los alcaldes de Apizaco y San Pablo Monte, Julio César Hernández Mejía y Cutberto Cano, respectivamente; ex legisladores como Lourdes Huerta Bretón, Carlos Morales Badillo y Julio César Álvarez García, entre otros, Temoltzin Martínez consideró que con la finalidad de legitimar este proceso “es necesario cuidarlo para que nadie caiga en la tentación”.