Sin avances los trabajos para expedir la Ley de Austeridad de Tlaxcala

Después de casi siete meses de que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez vetó la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público, los integrantes de la LXIII Legislatura local aun no concluyen con el análisis de las observaciones.

Es más, al interior del Poder Legislativo desconocen si existe un nuevo dictamen para superar el veto u observaciones hechas por el mandatario estatal, o bien, alguna determinación a fin de que la citada norma ya goce de vigencia-

Incluso, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, se deslindó del tema y dijo que corresponde a su homologo Jesús Rolando Pérez Saavedra convocar a reuniones de trabajo, toda vez que encabeza la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, instancia encargada de dirimir ese diferendo jurídico.

“La ley de austeridad la tienen que trabajar el compañero y no me corresponde, pero es de Puntos; no obstante se tiene que retomar porque ya se aprobó la federal y se tendrá que ver qué cambios tendrá”, sostuvo también la legisladora de la bancada de Morena.