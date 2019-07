Sin acuerdos, concluye primera reunión entre titular de USET y personal inconforme

El titular del sector educativo, Manuel Camacho Higareda sostuvo este lunes la primera reunión con el comité de la delegación D-III-1 de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para abordar su pliego petitorio y lograr un acuerdo que permita solucionar el conflicto que se vive desde hace ya más de un mes en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).

En el encuentro que se celebró en instalaciones del Patronato de Feria, ubicadas en el centro expositor de la capital del estado, también estuvo presente el secretario general de la sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, pero no hubo ningún avance en las negociaciones, pues Camacho Higareda se negó a destituir a Claudia Inés Xochihua Rodríguez como directora de Relaciones Laborales, a quien el personal señala de incurrir en actos de acoso.

De acuerdo con Gwendolynne Amaro Ramírez, secretaria del comité de la delegación D-III-1 del SNTE, quien reveló a este medio, en entrevista vía telefónica, pormenores de esa reunión, la destitución de esa funcionaria es trascendental para que continúen las pláticas con las autoridades educativas, y advirtió que no cejarán en esa exigencia.

Para ello, asentó que se mantendrá el paro laboral que realiza personal de apoyo y asistencia a la educación adscrito a las oficinas centrales de la USET desde hace ya cinco semanas, en demanda de la respuesta a una minuta de acuerdos de 28 puntos y el cese de Claudia Xochihua.

“Hoy fue el primer acercamiento, nos buscaron a las 10 de la mañana y a las 10:30 empezó la reunión, que concluyó pasadas las 15 horas sin ningún acuerdo”, informó Amaro Ramírez. “Estuvimos mi comité, el secretario de Educación y Demetrio Rivas, no se llegó a ningún acuerdo, se plantearon situaciones, pero hasta que no se resuelva el punto dos, que es la salida de Claudia, no se levanta el paro, esto es lo que nos mantiene atorados”.