Si se justifican observaciones, diputados dispuestos a modificar decreto de presupuesto de 2019: Pérez

Los integrantes de la LXIII Legislatura local están en la disposición de modificar el presupuesto de egresos de 2019 si las observaciones que hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, son procedentes, pues los diputados no quieren generar ningún viso de ingobernabilidad, sostuvo el presidente de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, Jesús Rolando Pérez Saavedra.

Sin embargo, defendió los ajustes que los diputados realizaron a la propuesta de gasto del mandatario, al considerar que los recortes se hicieron “a bolsitas que no eran utilizadas y se redireccionaron a otros rubros que buscan fortalecer a los municipios y al campo sin afectar el ejercicio del gobierno estatal”.

Con esa visión, el diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendió la creación los fondos denominados para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y de Acciones para el Fortalecimiento al Campo, a los que les asignaron 425 millones 954 mil 131.58 pesos, pues consideró que éstos son justificados, amén de que no serán ni administrados ni ejecutados por los propios legisladores, porque “nosotros no hacemos obras”.

En entrevista, el diputado aseguró que el Poder Legislativo ya atiende los tres vetos que hizo el mandatario, tanto al decreto de presupuesto de 2019, así como al Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, así como la nueva Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público, a los cuales “se les tiene que hacer una revisión de punto por punto, porque tenemos que hacer análisis, pero de nuestra parte hay voluntad que si en algo se debe modificar, lo debemos hacer sin ningún problema.

Abundó que los diputados si bien atenderán los tres temas, el último en resolverse será el decreto de presupuesto, pues “el Código Financiero ya se inició (el análisis), de la Ley de Austeridad ya lleva un avance, y con posterioridad se hará del presupuesto, porque el documento ya les está llegando a los diputados, porque todos debemos tener las observaciones y a partir del día domingo estoy seguro ya se hará en conjunto con todos los diputados

Entonces qué avances tienen estos análisis, se le inquirió.

-Bueno, eso lo debe hacer la Comisión de Finanzas, la que nos debe hacer una propuesta, porque hoy seguramente se terminan de entregar los documentos a los 25 diputados, debemos tener la certeza de que todos tengan los documentos para que puedan hacer las observaciones y Finanzas nos deben dar sus planteamiento para entrar todos ya al análisis. Pero claro que si puede haber modificaciones, ya que debemos de partir de la premisa que la voluntad y gobernabilidad es responsabilidad de todos, y no queremos afectar al presupuesto y al actuar del Ejecutivo, sostuvo

Respecto a la creación de los dos fondos, a través de los cuales se reasignaron 425 millones 954 mil 131.58 pesos, el morenistas defendió esas asignaciones, ya que “vimos la oportunidad de fortalecer esos rubros, y por eso, como es una facultad del legislativo hacer esas adecuaciones, es un asunto que se cumplió “.

Explicó que se recortaron “fondos que en otros presupuestos no fueron tan utilizados, no se afecta la seguridad y hay rubros que se ajustaron porque el dinero no se ejercía durante el año, entonces son bolsitas que pueden tener modificaciones, pero tampoco se dejan sin dinero, no se desparece, solo se reorienta a otros programas, por eso se desata la polémica que si se afecta otros. Son de rubros que no han sido utilizados”.

Además, respecto al recorte al rubor de educación básica, Pérez Saavedra puntualizó que en ese modificaron partidas como la prevista para la adquisición de uniformes, pero “ahora ese recorte se tiene que justificar, por ejemplo, en el área de infraestructura, en el caso del Itife hay un faltante de 50 millones de pesos, pero todavía hasta ahorita no sabemos, pero por eso decimos que si no se están aplicando los fondos de manera correcta entonces la reorientamos a las nuevas circunstancias”.

Cuestionado sobre los señalamientos y las versiones de que los recursos de esos fondos fueron repartidos entre los 19 diputados que validaron el dictamen y de los cuales, algunos pretenden cobrar algún porcentaje por su ejecución, Pérez Saavedra admitió que los diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM y Panal no accedieron a los mismos, pero aseveró que ninguno de los integrantes de la LXIII Legislatura verá ese dinero.

Explicó que las acciones y obras de esos fondos serán ejecutados por el gobierno estatal y los ayuntamientos, ya que “nosotros no hacemos obras…cada uno de los diputados en sus distrito orientaron el recurso a partir de las gestiones y peticiones que teníamos, y tratamos que ese dinero se vaya a fortalecer a las demarcaciones. Lo que es un hecho es que cada diputado definió sus prioridades, cada legislador lo hizo de manera de sus prioridades”.

Cuándo podría desahogarse el tema del veto a los tres ordenamientos, se le preguntó.

No sé si el martes podamos subir los dos primeros (Código Financiero y Ley de Austeridad), porque se instala el periodo ordinario y presupuesto quizá el jueves, si bien tenemos 30 días (para resolverlos), le vamos a dar prioridad porque es un asunto que le debe abonar a la gobernabilidad, concluyó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso local.