SEPE no ha pagado el salario a 140 docentes del Proni: Padilla

No obstante que desde el 30 de abril pasado la Federación radicó el presupuesto para el Programa Nacional de Inglés (Proni), la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no ha pagado los salarios correspondientes a los 140 docentes adscritos a este esquema y que prestan sus servicios profesionales en planteles de enseñanza básica.

Incluso, Lorena Padilla Hernández, representante de este grupo de teachers en la entidad, reveló que algunos de ellos ya firmaron la nómina, pero hasta el momento no les ha sido cubierto su salario correspondiente a los día 8, 9, 10, 11 y 12 de abril y la primera quincena del mes de mayo en curso.

La docente lamentó esta situación, pues tanto ella como sus compañeros requieren de esos ingresos para mantener a sus familias, sobre todo porque, recordó, durante los meses de enero, febrero y marzo no trabajaron en sus escuelas debido a que la SEPE los re contrató hasta abril pasado.

“Algunos firmamos nómina pero no está el depósito, sigue la misma situación que otros años, se firmó nómina pero no hay dinero. El 8 de abril nos contrataron nuevamente, pero a la semana siguiente inició el periodo de vacaciones de Semana Santa, las cuales tampoco nos pagaron y este mes llevamos 15 días de trabajo y no han depositado”.