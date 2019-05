SEPE no inició investigación contra ex director de Educación Terminal: Camacho

No obstante los señalamientos de falta de capacidad y de haber incurrido en algunas irregularidades que docentes de cuatro normales hicieron en contra del ex director de Educación Terminal, Antonio Pérez Varela, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, no consideró abrir una investigación sobre el actuar de ese ex funcionario público.

Lo anterior porque expuso que la inquietud de esos docentes que llevaron a cabo un paro laboral y un bloqueo en los accesos al edificio de la SEPE a finales de febrero y principios de marzo pasados, solo fue porque el ex director de Educación Terminal “no resolvía algunos planteamientos, pero no había una situación que ameritara una investigación o un proceso administrativo jurídico. Es más eso ni siquiera estaba en el radar”.

Por esos días, docentes de las normales Preescolar, Rural y Urbana, así como en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM) exigieron la destitución del director de Educación Terminal, Jesús Antonio Pérez Varela, por presuntamente haber incurrido en diversas irregularidades, entre ellas la existencia de cuatro plazas no conciliadas y otras que no han sido dadas de alta ante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), el estancamiento de promociones desde hace dos años y la falta de directivos en algunos planteles, entre otros.

La protesta de los docentes derivó en la destitución de ese funcionario, a quien los inconformes identificaron como familiar de la ex secretaria de Gobierno y hoy titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela.

Camacho Higareda indicó que las demandas de los docentes normalistas están siendo atendidas por la actual directora de Educación Terminal, Erna Sierra Arias, pero no precisó los avances en la solución de las exigencias de los profesores.

“Se está trabajando con los docentes de las normales de manera regular, se tienen reuniones constantes con la directora de Educación Terminal, siempre en aras de atender lo más pronto posible sus planteamientos e inquietudes. A final de cuentas, los maestros y los tomadores de decisiones en la SEPE tenemos la misma preocupación, que es lograr una mejor educación para los docentes que se están formando en estas normales”.

En el caso de las plazas no conciliadas, el titular de la SEPE dijo que es una situación que se originó desde el año 2014, pero cuya solución corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.