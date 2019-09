SEPE no atendió la mayoría de demandas del pliego petitorio de la Normal Rural: vocera

De las poco más de 70 demandas que contenía el pliego petitorio anual de alumnas de la Normal Rural de Panotla, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no dio respuesta a la mayoría, con el argumento de que no tiene los recursos suficientes para atenderlas.

De acuerdo con una de las voceras del Comité Estudiantil Ernesto “Che” Guevara, entre las exigencias que no recibieron una respuesta positiva por parte del titular de la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, fue la de incrementar a 150 espacios la matrícula de nuevo ingreso. Cabe recordar que actualmente el número de estudiantes en ese plantel se establece a partir del criterio de ingreso por egreso.

La entrega del pliego petitorio de la Normal Rural Benito Juárez a las autoridades de la SEPE se concretó el pasado jueves, tras una marcha que realizaron estudiantes de esa escuela formadora de docentes y de otras de los estados de Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Estado de México.

El análisis de las demandas se prolongó hasta las 4:30 horas del viernes 13 de septiembre, y pese a que la mayoría de sus planteamientos fueron rechazados por las autoridades del sector, la comisión de normalistas que participó en la mesa de negociación decidió firmar una minuta de acuerdos.

Entrevistada vía telefónica, la vocera normalista dio a conocer que la SEPE “no resolvió el 100 por ciento de los puntos, no nos lo avalaron o no los quisieron resolver, pero a final de cuentas se firmó la minuta el mismo día que se entregó el pliego petitorio y se terminó de dialogar”.

Otras demandas del pliego petitorio de las normalistas eran respeto al sistema de internado, designación del cuadro directivo, respeto a la organización estudiantil, así como mejoras a la infraestructura del plantel.

La estudiante dijo no saber si las demandas que quedaron pendientes serán analizadas y resueltas más adelante, pues refirió que las autoridades les argumentaron que no contaban con el presupuesto necesario para darles respuesta en estos momentos, “pero creemos que ya no nos van a resolver”.

En el caso concreto de su principal petición, la del incremento a la matrícula de nuevo ingreso, reveló que: “no quisieron acceder, no atendieron ese punto como nosotros esperábamos, dijeron que no porque no hay presupuesto”, pues un aumento en el número de alumnas implica mayor gasto al gobierno en virtud de que la Normal Rural Benito Juárez opera bajo el sistema de internado.

Por otro lado, refirió que a partir de este martes el Comité Estudiantil entregó a los directivos las instalaciones de la Normal Rural de Panotla –las que mantenían en su poder desde el 6 de septiembre pasado como parte de sus acciones de presión para obligar a la SEPE a atender su pliego petitorio–, con lo cual se reiniciaron las actividades académicas.